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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, contrarreloj en directo: etapa 18 entre El Puerto de Santa María y Jerez, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, una contrarreloj individual con inicio en El Puerto de Santa María y final en Jerez
Xavi Turu
Intermedios
Fisher-Black y Küng están cerca de los intermedios. El de Red Bull ha marcado el tercer mejor tiempo en el segundo intermedio, a solo 1” de los registros de Thornley y Almeida; el de Tudor ha marcado el segundo mejor tiempo en el primer intermedio, a tan solo 1” del mejor tiempo de Almeida. Vamos a ver el paso en meta de Fisher-Black y Küng…
¡Salida!
Van Aert acaba de salir. El belga es uno de los grandes favoritos para esta etapa.
Contrarreloj
¡Los participantes de hoy pasan muy rápido…! Con las condiciones del asfalto y el viento a favor, algunos están llegando a los 80 km/h, increíble.
Meta para Almeida
Almeida, que fue más rápido que Thornley en la primera zona intermedia, el portugués llega a meta y se coloca en segunda posición, parando el crono 6 segundos más lento que el australiano.
50 corredores a meta
Ya son un total de 50 corredores los que han pasado por meta en esta etapa de contrarreloj individual.
Estos son los mejores tiempos hasta el momento:
1. Callum Thornley (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
2. Ivo Oliveira (UAE Emirates XRG) +26”92
3. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) +29”52
4. Xabier Azparren (Pinarello-Q36.5) +30”50
5. Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) +45”24
Contrarreloj
Esta fue la salida de uno de los principales favoritos para el día de hoy: Iván Romeo ya está en carrera para buscar su mejor tiempo. Vamos a ver las sensaciones del de Movistar en esta jornada.
¡La salida del líder!
No os perdáis el orden de salida de los favoritos de hoy en esta contrarreloj. Enric Mas será el último en pisar el asfalto.
Almeida va directo...
El portugués de UAE para el reloj en el kilómetro 11,2 en un tiempo de 12’19”, dos segundos más rápido que Thornley en ese mismo punto…
Silla caliente
La contrarreloj de hoy hasta el momento nos ha dejado la primera posición para Callum Thornley, que se ha marcado un tiempazo en meta. El corredor británico de Red Bull paró el crono en Jerez de la Frontera en 35’25”. 29” más rápido que su compañero Ethan Hayter.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con una nueva etapa de la Vuelta 2026. Contrarreloj individual con un recorrido de 32,1 kilómetros con inicio en El Puerto de Santa María y final en Jerez de la Frontera.
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