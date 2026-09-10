Vuelta a España 2026 hoy, contrarreloj en directo: etapa 18 entre El Puerto de Santa María y Jerez, en vivo

50 corredores a meta

Ya son un total de 50 corredores los que han pasado por meta en esta etapa de contrarreloj individual.

Estos son los mejores tiempos hasta el momento:

1. Callum Thornley (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

2. Ivo Oliveira (UAE Emirates XRG) +26”92

3. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) +29”52

4. Xabier Azparren (Pinarello-Q36.5) +30”50

5. Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) +45”24