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Vuelta a España 2026 hoy, contrarreloj en directo: etapa 18 entre El Puerto de Santa María y Jerez, en vivo

Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, una contrarreloj individual con inicio en El Puerto de Santa María y final en Jerez

En marcha una nueva etapa de la Vuelta

En marcha una nueva etapa de la Vuelta / @lavuelta

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Xavi Turu

Barcelona
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