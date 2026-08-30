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CICLISMO
Vuelta a España 2026, en directo: etapa 9 entre La Vila Joiosa y Alto de Aitana, en vivo
Sigue en directo la novena etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en La Vila Joiosa y final en Alto de Aitana
David Raurell
59'5 km para la meta
Reparto de puntos tras el paso por el puerto de Tudons:
1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 5pts
2. Walter Calzoni (Pinarello-Q36.5) 3pts
3. Gijs Leemreize (Picnic-PostNL) 1pt
65'5 km para la meta
Llegados al puerto de Tudons, ahora mismo hay un grupo de 24 corredores en la cabeza de la carrera.
La distancia que guardan respecto al pelotón es de más de 4 minutos, donde se encuentra Enric Mas.
68'5 km para la meta
Recuerden que las últimas horas han estado marcadas por la caída en la jornada de ayer de Tadej Pogacar, que le ha obligado a abandonar la Vuelta a España 2026.
El ciclista esloveno se encuentra ingresado en un hospital de Barcelona tras sufrir una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura estable de la vértebra C7.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos el seguimiento en vivo de la novena etapa de La Vuelta, que conecta Villajoyosa y Alto de Aitana.
Esta será la última etapa antes del día de descanso de mañana.
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