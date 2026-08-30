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Vuelta a España 2026, en directo: etapa 9 entre La Vila Joiosa y Alto de Aitana, en vivo

Sigue en directo la novena etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en La Vila Joiosa y final en Alto de Aitana

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Imagen de los corredores / @lavuelta

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David Raurell

Barcelona
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