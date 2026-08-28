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CICLISMO
Vuelta a España 2026, en directo: etapa 7 entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares, en vivo
Sigue en directo la séptima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vall d'Alba y final en Aramón Valdelinares
Miquel Roca
MÁS LÍDER
Entra en meta Pogacar, a 4'23" del vencedor Leknessund pero ganando la batalla particular entre los mejores de la general. Solo el austriaco Felix Gall ha podido seguir al coloso esloveno, cuya diferencia hoy será "limpia" al haberse llevado ya las bonificaciones los primeros de la etapa.
ATACA POGACAR
Un día más, Pogacar dejará su sello en la etapa. Ha atacado en el grupo de los mejores de la general y volverá a ampliar distancias con sus perseguidores.
DOBLETE DE UNO-X MOBILITY
Tobias Johannessen deja atrás a Van Aert y entra segundo en la meta. Doblete noruego para el Uno-X Mobility en la etapa de hoy.
GANA LEKNESSUND
Victoria del noruego Andreas Leknessund en la cima de Aramón-Valdelinares!!
ÚLTIMO KILÓMETRO
Acaricia la victoria Andrea Leknessund, cuyo ataque subiendo a Aramón-Valdelinares ha resultado demoledor.
1'5 KM
Se desata la batalla por detrás entre los mejor clasificados de la general. Han desistido de luchar por la etapa, pero los últimos kilómetros pueden marcar diferencias. Aprietan Carapaz, Enric Mas y Felix Gall, aguanta Pogacar, sufre Roglic.
2 KM A META
Cada vez más fragmentada la carrera, como es propio de las etapas de montaña y de los finales en alto. Rueda firme hacia la victoria Andreas Leknessund.
2'5 KM A META
Sólida la diferencia de Andreas Leknessund. Mantiene el noruego 40 segundos de diferencia sobre Van Aert y Johannessen, que además de compatriota es compañero de equipo y no colaborará con el belga en su intento de ir a por el noruego que acaricia la victoria.
3 KM A META
Por detrás de los que luchan por la victoria de etapa, hay otro foco que está en ciernes. Los principales de la general se han desentendido de la lucha por la etapa, pero empiezan a tomar posiciones para la batalla de los últimos kilómetros de ascensión que pueden marcar diferencias entre ellos. La etapa no terminará con la llegada del vencedor.
4 KM A META
Se reducen a la mitad los inmediatos perseguidores de Leknessund. Aguantan su compatriota Tobias Johannessen y Wout van Aert, declarado ya el corredor combativo de la jornada, pero se quedan por el camino Eddie Dubar y Alexey Lutsenko.
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