Vuelta a España 2026, en directo: etapa 7 entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares, en vivo

3 KM A META

Por detrás de los que luchan por la victoria de etapa, hay otro foco que está en ciernes. Los principales de la general se han desentendido de la lucha por la etapa, pero empiezan a tomar posiciones para la batalla de los últimos kilómetros de ascensión que pueden marcar diferencias entre ellos. La etapa no terminará con la llegada del vencedor.