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Vuelta a España 2026, en directo: etapa 7 entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares, en vivo

Sigue en directo la séptima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vall d'Alba y final en Aramón Valdelinares

La ronda española llega a la séptima etapa, con final en alto en Valdelinares.

La ronda española llega a la séptima etapa, con final en alto en Valdelinares. / Javier Lizon / EFE

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