En directo
CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Dos Hermanas y final en Sevilla
Xavi Turu
77 KM. A META
Visma sigue al mando de un pelotón que, poco a poco, va rebajando la diferencia: unos 4’30” para Paleni y Fernández.
82 KM. A META
El buen entendimiento entre el dúo en cabeza.
84 KM. A META
Steven Kruijswijk sube el ritmo y vuelve a la carga… El segundo grupo vuelve a poner la directa y rebaja la diferencia con los escapados a 4’50”.
88 KM. A META
Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) y Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) ya han pasado por el ecuador de la etapa de hoy y sigue subiendo la diferencia: 5’10” para ellos con un pelotón que parece que ha bajado su ritmo.
92 KM. A META
El pelotón rueda al ritmo de Visma, con Steven Kruijswijk comandando la nave nodriza, seguido por la fila de corredores de Cofidis que comanda el veterano Bryan Coquard. 5’20” es la diferencia entre ambos grupos.
Calor sofocante en tierras andaluzas
Refresco sobre el asfalto para rebajar un poco el calor que está pegando sobre la carretera.
94 KM. A META
Transcurridas las dos primeras horas de etapa, la velocidad media del dúo en cabeza es de unos 43 km/h.
La fuga de hoy
Estos son los protagonistas en el día de hoy: Enzo Paleni y Sinuhé Fernández dominan la etapa 17.
Situación actual de carrera
Últimos 100 kilómetros de la jornada de hoy y hay dos fugados en cabeza de carrera; tienen el pelotón a 4’26”: todo un mundo, pero también es verdad que todavía resta otro mundo para llegar a meta.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con la decimoséptima etapa de la Vuelta 2026. Hoy la jornada arrancó en Dos Hermanas y acabará en Sevilla, con un recorrido de 185 kilómetros en los que tampoco habrá puertos categorizados ni zonas de bonificación. Etapa totalmente llana por tierras andaluzas.
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Real Madrid - Inter de Milán: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
- ¡Frenazo a Bisiwu!
- Marcus Rashford resurge en el Manchester United con guiño al Barça
- Las recompras que se queda el Barça tras un mercado distinto
- Reacciones y polémica del Real Madrid - Inter de Milán de Champions League
- Implacable pronóstico de Van der Vaart sobre el Feyenoord: 'Contra el Barça solo tiene un 1% de posibilidades
- Edu Aguirre sorprende con sus predicciones para LaLiga y señala a un inesperado candidato: 'El Valencia