Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla, en vivo

¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!

Arrancamos esta retransmisión con la decimoséptima etapa de la Vuelta 2026. Hoy la jornada arrancó en Dos Hermanas y acabará en Sevilla, con un recorrido de 185 kilómetros en los que tampoco habrá puertos categorizados ni zonas de bonificación. Etapa totalmente llana por tierras andaluzas.