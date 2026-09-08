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Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 16 entre Cortegana y Palos de la Frontera, en vivo

Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Cortegana y final en Palos de la Frontera

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La fuga de esta decimosexta jornada de la Vuelta / @lavuelta

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Xavi Turu

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