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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 16 entre Cortegana y Palos de la Frontera, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Cortegana y final en Palos de la Frontera
Xavi Turu
Finiquitada la fuga
Después de una larga aventura, los cinco en cabeza fueron neutralizados.
20 KM. A META
Red Bull sigue tirando con fuerza con el grupo, ahora todo junto. Los de Jordi Meeus y Primož Roglič en bloque están relevando a alta velocidad. El pelotón se ha cortado en varios grupos.
23 KM. A META
¡Finaliza la fuga camino de Palos de la Frontera! El pelotón ya llegó para neutralizar a Kevin Vermaeke (UAE Emirates-XRG), Valentin Madouas (Groupama-FDJ United), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Jasha Sütterlin (Jayco-AlUla), Roland Thalmann (Tudor).
23 KM. A META
El que se fue al suelo en el pelotón fue Ivo Oliveira, en un tramo de estrechamiento al paso por la población.
24 KM. A META
La fuga a punto de ser neutralizada… Menos de 6”…
24 KM. A META
¡Enganchón y caída en el pelotón!
26 KM. A META
El pelotón está claramente jugando con los fugados. En los últimos km no han recortado muchos segundos, pero el segundo grupo espera su momento exacto para que se junten ambos grupos.
31 KM. A META
Visma y su buen hacer al frente del pelotón…
33 KM. A META
Visma, Cofidis y Red Bull son los mejor colocados al frente del pelotón. Los cinco fugados se resisten a ser neutralizados.
35 KM. A META
En el grupo perseguidor también se posiciona Red Bull, que busca trabajar en favor de Meeus.
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