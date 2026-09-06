Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 15 entre Palma del Río y Córdoba, en vivo

60 KM. A META

Rodando en terreno ondulado: Wandahl, Oliveira, Azparren, Paleni, Hayter, Leknessund, Porter, Steinhauser, Mackellar, Weiss, Thompson y Leemreize siguen al frente. El pelotón, comandado por Visma al ritmo de Bruno Armirail. Subidas y bajadas con este tramo central de la etapa, cercano a la Sierra de Hornachuelos; es un no parar para los corredores, apenas tienen descanso.