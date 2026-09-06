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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 15 entre Palma del Río y Córdoba, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Palma del Río y final en Córdoba
Xavi Turu
45 KM. A META
Michael Gogl lo intenta desde el pelotón tras aprovechar la dureza del terreno. Varios kilómetros de esta jornada que parecen un auténtico tobogán.
46 KM. A META
UAE sube el ritmo en el pelotón. Al equipo emiratí solamente le quedan cuatro corredores en carrera: Domen Novak, Joao Almeida y Kevin Vermaeke, que están en el pelotón, y el portugués Ivo Oliveira, que rueda en fuga.
49 KM. A META
Recordemos a los fugados: Frederik Wandahl (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Ivo Oliveira (UAE Emirates-XRG), Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Rudy Porter (Jayco AlUla), Georg Steinhauser, Alastair Mackellar (EF Education-EasyPost), Fabian Weiss (Tudor), Reuben Thompson (Lotto-Intermarché), Gijs Leemreize (Picnic-PostNL). 30” para el pelotón.
50 KM. A META
Roglič ya vuelve a correr en el pelotón, tras solventar los problemas mecánicos con su bicicleta.
53 KM. A META
Respiro para el pelotón y la cabeza de carrera sube su tiempo, poniendo las diferencias rozando el minuto.
56 KM. A META
Sube ligeramente la diferencia entre ambos grupos: ahora es de 45”.
60 KM. A META
Rodando en terreno ondulado: Wandahl, Oliveira, Azparren, Paleni, Hayter, Leknessund, Porter, Steinhauser, Mackellar, Weiss, Thompson y Leemreize siguen al frente. El pelotón, comandado por Visma al ritmo de Bruno Armirail. Subidas y bajadas con este tramo central de la etapa, cercano a la Sierra de Hornachuelos; es un no parar para los corredores, apenas tienen descanso.
61 KM. A META
Se mantienen esos 20” de los 12 fugados respecto al pelotón. Ahora, unos cuantos kilómetros sin nada relevante.
65 KM. A META
Roglič ha tenido problemas mecánicos con su bicicleta y tiene que cambiarla. El tercer clasificado de la Vuelta paró al lado de su coche de equipo y ahora está rodando solo, intentando reincorporarse al pelotón.
68 KM. A META
¡Steinhauser se une a la fuga! El de EF Education-EasyPost se unió a la cabeza de carrera con un pelotón que rueda a unos 20”…
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