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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 14 entre Jaén y Sierra de la Pandera, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Jaén y final en Sierra de la Pandera
Xavier Zapater
34,5 KM. A META
Nos acercamos ya al sprint intermedio de Castillo de Locubín. Vermaerke está a menos de 3 kilómetros de ese punto.
36,3 KM. A META
Vermaerke sigue atacando con todo y está consiguiendo aumentar cada vez más la diferencia con el grupo persegudior (1:40) y con el pelotón (7:15).
Los líderes de la general, recuerden, se encuentran en el pelotón.
La Vuelta informa que el corredor Timo De Jong (Picnic-PostNL) ha solicitado atención médica. El neerlandés se ha visto implicado en una caída al inicio de la etapa.
40 KM. A META
Parece que, poco a poco, ahora sí que va subiendo la distancia entre Vermaerke y sus perseguidores más inmediatos. Un minuto y 20 segundos es lo que les separa.
42,9 KM. A META
Recuerden que el momento cumbre de esta etapa 14 llegará en el tram final. Primero, con la ascensión al Puerto de Locubín (2ª categoría) y, después, con la Sierra de la Pandera (1ª categoría), en cuya cima se encuentra la meta.
44,5 KM. A META
El grupo perseguidor está rodando con la misma velocidad que Vermaerke. Se mantiene esa distancia de casi un minuto. Lo que sí que está creciendo es la ventaja con el pelotón, la cual asciende ya hasta los seis minutos prácticamente.
47,7 KM. A META
Vermaerke (UAE Emirates XRG) le ha metido ya un minuto al grupo perseguidor. Se ha lanzado al ataque, a falta de 50 kilómetros. Veremos hasta dónde puede llegar.
La ventaja del americano respecto al pelotón es de 5:35.
49 KM. A META
Este cambio de ritmo ha propiciado que algunos corredores se empiecen a quedar. Se va seleccionando el grupo.
51,8 KM. A META
La carrera cambia ahora por completo. Vermaerke ha detectado que tenían que subir el ritmo para tener opciones de victoria, puesto que el pelotón estaba recortando mucho tiempo.
La distancia entre la cabeza de carrera y el pelotón es ahora de 4'45", pero ha llegado a estar en 3'50".
53,1 KM. A META
¡Vermaerke (UAE Emirates XRG) se escapa en solitario! Ha decidido cambiar el ritmo y fugarse solo, rompiendo así el grupo de 44 corredores.
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