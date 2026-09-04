Vuelta a España 2026: resumen, resultado y ganador de etapa 13 entre Almuñécar y Loja

10 KM. A META

Estos son los 9 que están al frente de la carrera por el momento: Finn Fisher-Black, Kevin Vermaerke, Wout van Aert, Matthew Brennan, Léo Bisiaux, Valentin Paret-Peintre, Simon Dalby, Vincenzo Albanese y Jarno Widar. Esto apunta a que serán los elegidos para jugarse el triunfo en Loja.