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Vuelta a España 2026: resumen, resultado y ganador de etapa 13 entre Almuñécar y Loja

Wout van Aert se llevó una victoria más que trabajada en Loja después de una gran etapa del equipo Visma

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Sigue en directo una nueva jornada de la Vuelta / @lavuelta

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