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Vuelta a España 2026: resumen, resultado y ganador de etapa 13 entre Almuñécar y Loja
Wout van Aert se llevó una victoria más que trabajada en Loja después de una gran etapa del equipo Visma
Xavi Turu
Top 5
Estos fueron los 5 primeros de hoy en cruzar la meta:
1. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike)
2. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) m.t.
3. Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) a 0’24”
4. Jarno Widar (Lotto-Intermarché) a 0’24”
5. Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) a 0’24”
¡¡Final de etapa!!
¡¡Van Aert se lleva la victoria en Loja!!
2 KM. A META
¡Llega el ataque de Van Aert! Arrancada potentísima que solo puede seguir el ritmo de Valentin Paret-Peintre.
4 KM. A META
Vermaeke ha sido neutralizado. El pelotón se ha acercado a 3’25” de la cabeza de carrera, pero queda muy poco para llegar a meta.
5 KM. A META
Vermake incansable e insiste en sus ataques en solitario. El americano no lo ha dejado de intentar en toda la etapa.
8 KM. A META
Prácticamente un minuto de diferencia para los fugados con el grupo perseguidor. El pelotón sigue estando muy lejos, a 3’14”.
10 KM. A META
Estos son los 9 que están al frente de la carrera por el momento: Finn Fisher-Black, Kevin Vermaerke, Wout van Aert, Matthew Brennan, Léo Bisiaux, Valentin Paret-Peintre, Simon Dalby, Vincenzo Albanese y Jarno Widar. Esto apunta a que serán los elegidos para jugarse el triunfo en Loja.
12 KM. A META
Netcompany y Decathlon están trabajando duro en el pelotón. Son varios los equipos que buscan limitar las pérdidas de sus hombres en la general respecto a corredores peligrosos como Mattias Skjelmose o Clément Berthet.
18 KM. A META
El pelotón está rodando a más de cinco minutos… 5’05” para el grupo del líder.
20 KM. A META
Esto es un no parar… Van Aert vuelve al ataque… El belga de Visma sigue buscando esa escapada en solitario juntamente con Brennan. Vermaeke y Paret-Peintre salen a su rueda.
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