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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 12 entre Vera y Calar Alto, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Vera y final en Calar Alto
Xavi Turu
49 KM. A META
Últimos 50 km para llegar a meta. La ventaja con el grupo de escapados sigue su alza, más de 7 minutos respecto del pelotón.
Los escapados, a su ritmo
Los cabeza de carrera siguen a muy buen ritmo a pocos kilómetros de empezar un nuevo puerto: Alto de Velefique, de categoría 1.
52 KM. A META
Peio Bilbao ha tenido un problema mecánico en la escapada.
53 KM. A META
Enric Mas, actual maillot rojo, está en un pelotón que sigue a 7 minutos de la cabeza de carrera. En ese último grupo, a Mas también le acompaña el segundo clasificado de la general, Primož Roglič.
55 KM. A META
Al equipo Movistar le está costando recortar distancias con el pelotón cuando Decathlon empieza a animarse y sube el ritmo.
57 KM. A META
Buitrago y Van Aert han sido cazados por el grupo de perseguidores, al tiempo que Laurance y Camprubí tienen un pequeño problema mecánico con sus bicicletas y se ven obligados a hacer un cambio.
64 KM. A META
Hace apenas unos pocos kilómetros que el pelotón, que va liderado por Movistar, acaba de llegar a la cima del Collado García, tercer puerto del día. El dúo de fugados cada vez va cogiendo más diferencia.
67 KM. A META
Escapada de Santiago Buitrago y Wout van Aert, que se ponen a unos 20” del grupo perseguidor. El pelotón sigue muy lejos hoy.
La fuga
Los que mandan en esta jornada de montaña siguen al frente con un muy buen ritmo. El pelotón a prácticamente siete minutos.
Situación actual de carrera
Tenemos un grupo elevado de fugados para esta jornada. Estos son los que forman la cabeza de carrera:
Ramses Debruyne, Alexey Lutsenko, Axel Laurance, Wout Van Aert, Eddie Dunbar, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Mauri Vansevenant, Tobias Johannessen, Jakub Ormzel, Leo Bisiaux, Xavier Pickering, Raúl García Pierna, Jack Haig, Urko Berrade, Lennard Kämna, Marco Brenner, Andreas Kron, Luck Tuckwell, Henok Mulubrhan, Andreas Leknessund, Vincenzo Albanese, Remy Rochas, Mauri Vansevenant, Hugo Houle, Kevin Vermaerke, Pablo Castrillo, Joao Almeida, Ivo Oliveira, José Manuel Díaz y Chris Hamilton.
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