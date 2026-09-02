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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 11 entre Cartagena y Lorca, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Cartagena y final en Lorca
Xavi Turu
39 KM. A META
La etapa encara el camino al único puerto puntuable del día, el Alto de Aledo: con una ascensión de 9,5 kilómetros y un desnivel medio del 4,2 % que se coronará en el kilómetro 32 de etapa. Hayter y Warbasse han empezado la ascensión con unos quince segundos de ventaja sobre el pelotón.
Esprint de Totana
Paso por el esprint intermedio de Totana:
1. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) 20 pts
2. Lawrence Warbasse (Tudor) 17 pts
3. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) 15 pts
43 KM. A META
Siguen los 25” de margen para los dos escapados: Hayter y Warbasse pedalean a buen ritmo, con un segundo grupo que no pierde el fuelle.
48 KM. A META
Menos de 50 kilómetros para llegar a meta: Haytery y Warbasse gozan de 32” de ventaja respecto del pelotón. A muy pocos km está el esprint intermedio de hoy de Totana.
51 KM. A META
Cofidis y Visma no quieren sorpresas en esta etapa. Los equipos de Bryan Coquard y Matthew Brennan, ambos ganadores en llegadas masivas en esta Vuelta, no dejan más de 25 segundos de ventaja a la fuga de Hayter y Warbasse.
56 KM. A META
Los dos escapados del momento, pero al acecho está el pelotón detrás, que se niega a distanciarse demasiado.
63 KM. A META
Sube el margen para Hayter y Warbasse: ahora ya son 30”. El británico y el americano están en cabeza, pero por el retrovisor están viendo cómo Visma y Cofidis les pisan los talones.
67 KM. A META
Ya son 25 segundos para Hayter y Warbasse.
68 KM. A META
¡Ojo, que lo están intentando Hayter y Warbasse, que vuelven al ataque! Nuevo escenario de control de los equipos Cofidis y Soudal Quick-Step.
74 KM. A META
Todo el pelotón, junto con unos kilómetros bastante llevaderos y planos. Reina y domina la tranquilidad en esta undécima etapa de la Vuelta.
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