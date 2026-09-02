Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 11 entre Cartagena y Lorca, en vivo

39 KM. A META

La etapa encara el camino al único puerto puntuable del día, el Alto de Aledo: con una ascensión de 9,5 kilómetros y un desnivel medio del 4,2 % que se coronará en el kilómetro 32 de etapa. Hayter y Warbasse han empezado la ascensión con unos quince segundos de ventaja sobre el pelotón.