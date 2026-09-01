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Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 10 entre Alcaraz y Elche de la Sierra, en vivo

Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Alcaraz y final en Elche de la Sierra

Enric Mas con su maillot rojo durante la etapa 10

Enric Mas con su maillot rojo durante la etapa 10 / @lavuelta

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Xavi Turu

Barcelona
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