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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 10 entre Alcaraz y Elche de la Sierra, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en Alcaraz y final en Elche de la Sierra
Xavi Turu
Esprint intermedio de Hellín
Weiss pasó en primera posición:
1. Fabian Weiss (Tudor) 20 pts
2. Jasha Sütterlin (Jayco AlUla) 17 pts
3. Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) 15 pts
4. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) 13 pts
5. Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) 10 pt
58 KM. A META
Ojo, que Visma está poniendo una marcha más… El equipo de Matthew Brennan ha sumado al francés Bruno Armirail a la persecución junto a Steven Kruijswijk. Con estos movimientos, la diferencia está bajando para los escapados, que ahora están a 1’35”.
62 KM. A META
¡Sigue tirando la fuga, pero rebaja ligeramente las diferencias el segundo grupo! Asfalto llevadero en estos kilómetros y viento favorable que aprovechan los escapados.
66 KM. A META
Después de 112 kilómetros realizados en esta décima etapa, Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech), Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility), Jasha Sütterlin (Jayco AlUla), Fabian Weiss (Tudor), Sinuhé Fernández (Burgos-Burpellet-BH) e Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) siguen tirando con vehemencia ante un pelotón que no baja la guardia.
70 KM. A META
Pese a que los fugados van a un buen ritmo, el pelotón tiene la carrera bajo control. Tras el esprint, vuelta a los tramos de subidas y bajas con el último puerto del día. 2’02” entre los dos grupos.
Etapa 10
Este es el recorrido que les espera a los corredores para esta décima jornada de competición.
74 KM. A META
Con los fugados al mando, la carrera se dirige hacia el esprint intermedio a su paso por Hellín.
Situación actual de carrera
75 kilómetros para llegar a meta y estos son los fugados que forman la cabeza de carrera: Paleni, Gogl, Sütterlin, Weiss, Sinuhé Fernández, Iván Cobo y Dversnes. El pelotón corre a 1’54”.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión con la etapa 10 de la Vuelta a España 2026. Hoy recorrido con inicio en Alcaraz y final en Elche de la Sierra y un recorrido de 184,7 kilómetros con tres puertos categorizados.
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