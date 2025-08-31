Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 9 de Alfaro a Valdezcaray, en vivo

102 KM A META

Cumplidas ya las dos primeras horas de esta jornada de hoy y el grupo principal de los cinco corredores a la fuga llevan una velocidad de unos 45 km/h. Una velocidad que demuestra la feroz lucha vivida para formar la escapada del día en una jornada con más de 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Recordemos que la velocidad media prevista para el global de la etapa es de 39 km/h.