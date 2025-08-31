EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 9 de Alfaro a Valdezcaray, en vivo
Sigue en directo la etapa 9 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Alfaro y final en la estación de esquí de Valdezcaray
Xavi Turu
La etapa 9 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy domingo 31 de agosto entre Alfaro y la estación de esquí de Valdezcaray, cuenta con un recorrido de 195,5 kilómetros y un desnivel positivo de 3.111 metros.
82 KM A META
Lidl-Trek al mando de un pelotón que está a 2'33".
88 KM A META
Lidl-Trek está tirando con fuerza en el pelotón. Amanuel Ghebreigzabhier y Daan Hoole comandan el pelotón, con la fila del Bahrain-Victorious con Torstein Træen a su rueda.
90 KM A META
Los fugados de hoy siguen a buen ritmo de pedaleo. 2'45" respecto al pelotón.
97 KM A META
Los escapados están empezando a coger un buen ritmo y alcanzan su máxima distancia de hoy. Michel Hessmann, Michal Kwiatkowski, Liam Slock, Kevin Vermaerke y Archie Ryan están rozando los casi tres minutos.
100 KM A META
Bonita imagen de la Vuelta 2025 con los cinco escapados en el día de hoy.
102 KM A META
Cumplidas ya las dos primeras horas de esta jornada de hoy y el grupo principal de los cinco corredores a la fuga llevan una velocidad de unos 45 km/h. Una velocidad que demuestra la feroz lucha vivida para formar la escapada del día en una jornada con más de 3.000 metros de desnivel positivo acumulado. Recordemos que la velocidad media prevista para el global de la etapa es de 39 km/h.
103 KM A META
El segundo grupo tiene controlada la ventaja de la fuga. Por su parte, Hessmann, Kwiatkowski, Ryan, Vermaeke y Slock tienen 2'20" de ventaja sobre el pelotón.
¡La salida!
Así fue la salida lanzada para esta etapa 9 de la Vuelta 2025.
106 KM A META
Tras resolver los problemas mecánicos con su bicicleta, Vingegaard vuelve a reincorporarse al pelotón.
Pequeño repaso de la etapa 8
¡Podéis volver a ver todo aquello que nos dejó la etapa de ayer con una particular y curiosa perspectiva!
