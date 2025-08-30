Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 8 de Monzón Templario a Zaragoza, en vivo

Sigue en directo la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Monzón Templario y final en Zaragoza

El grupo de fugados al frente de esta etapa 8 de la Vuelta a España 2025

El grupo de fugados al frente de esta etapa 8 de la Vuelta a España 2025 / @lavuelta

Xavi Turu

La etapa 8 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 30 de agosto entre Monzón Templario y Zaragoza, cuenta con un recorrido de 163,5 kilómetros y un desnivel positivo de 1.236 metros.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas