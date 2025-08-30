Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 8 de Monzón Templario a Zaragoza, en vivo

121 KM A META

Mientras el pelotón sigue apretando, esta etapa de hoy es una jornada bastante llana sin puertos y con un único esprint intermedio a la altura de Peñaflor, para el que restan todavía varios kilómetros. Los fugados siguen su ritmo, pero el grupo perseguidor no quiere quedarse atrás. Los corredores llevan ya 40 km y la distancia por ahora es de 3'23".