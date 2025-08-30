EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 8 de Monzón Templario a Zaragoza, en vivo
Sigue en directo la etapa 8 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Monzón Templario y final en Zaragoza
Xavi Turu
La etapa 8 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 30 de agosto entre Monzón Templario y Zaragoza, cuenta con un recorrido de 163,5 kilómetros y un desnivel positivo de 1.236 metros.
121 KM A META
Mientras el pelotón sigue apretando, esta etapa de hoy es una jornada bastante llana sin puertos y con un único esprint intermedio a la altura de Peñaflor, para el que restan todavía varios kilómetros. Los fugados siguen su ritmo, pero el grupo perseguidor no quiere quedarse atrás. Los corredores llevan ya 40 km y la distancia por ahora es de 3'23".
123 KM A META
Este fue el momento de la salida de esta etapa 8 de La Vuelta 2025.
Situación de carrera
Hoy tenemos un grupo de tres fugados; Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH) consolidaron hace unos kilómetros su escapada y ya ruedan a 3'10" del pelotón.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta nueva retransmisión de la etapa 8 de La Vuelta 2025. Jornada que ha empezado en Monzón Templario para finalizar en Zaragoza con 163,5 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 1.236 metros.
