Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 7 de Andorra a Cerler, en vivo

Sigue en directo la etapa 7 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Andorra La Vella y final en Cerler. Huesca La Magia

El pelotón afronta hoy la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

El pelotón afronta hoy la etapa 7 de la Vuelta a España 2025 / Javier Lizón

Xavi Turu

La etapa 7 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy viernes 29 de agosto entre Andorra La Vella y Cerler. Huesca La Magia, cuenta con un recorrido de 188 kilómetros y un desnivel positivo de 4.211 metros.

