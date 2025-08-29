Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 7 de Andorra a Cerler, en vivo

¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!

Empezamos la retransmisión de esta etapa 7 de La Vuelta para encarar los últimos compases de su primera semana de recorrido. La jornada de hoy partirá de Andorra la Vella hasta Cerler, en Huesca, con un total de 188 kilómetros de recorrido y unos exigentes 4.211 metros de desnivel positivo.