EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 7 de Andorra a Cerler, en vivo
Sigue en directo la etapa 7 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Andorra La Vella y final en Cerler. Huesca La Magia
Xavi Turu
La etapa 7 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy viernes 29 de agosto entre Andorra La Vella y Cerler. Huesca La Magia, cuenta con un recorrido de 188 kilómetros y un desnivel positivo de 4.211 metros.
El maillot rojo
Calma, serenidad y tranquilidad para el lucido maillot rojo en la etapa de hoy.
98 KM A META
Momento en el que los fugados (restaban 166 km a meta) se pusieron líderes de la carrera con un Juan Ayuso que tiró del grupo. El español está con muy buenas sensaciones en esta competición.
Situación actual de carrera
Ya tenemos el grupo de fugados de hoy. Estos son los corredores que se han puesto por delante en esta jornada de hoy: Ayuso, Vine, Pedersen, Quinn, Howson, Tejada, Rolland, Nicolau, García Pierna, Vermaerke, Sepúlveda y Frigo. Tiene un margen de 4'15" respecto al pelotón.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión de esta etapa 7 de La Vuelta para encarar los últimos compases de su primera semana de recorrido. La jornada de hoy partirá de Andorra la Vella hasta Cerler, en Huesca, con un total de 188 kilómetros de recorrido y unos exigentes 4.211 metros de desnivel positivo.
