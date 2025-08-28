EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 6 de Olot a Andorra, en vivo
Sigue en directo la etapa 6 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Olot y final en Pal. Andorra
Miquel Roca
La etapa 6 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy jueves 28 de agosto entre Olot y Pal. Andorra, cuenta con un recorrido de 170,3 kilómetros y un desnivel positivo de 3.450 metros.
TRAAEN, LÍDER VIRTUAL
Sin tiempo todavía para que se hayan marcado grandes diferencias en las cinco etapas que llevamos de Vuelta, diversos corredores del grupo cabecero están bien situados en la clasificación general. El que más, el noruego Torsten Traaen, a 58 segundos de Jonas Vingegaard y que sería ahora mismo el líder virtual de la ronda ciclista española.
63 KM A META
Rueda muy estirado el pelotón, que en los dos primeros puertos, especialmente el de la Collada de Toses, ha dejado ya a unas cuantas unidades y grupetos rezagados por detrás. Pero todos los hombres importantes de cara a la general se mantienen juntos en el grupo más numeroso.
67 KM A META
Se entienden bien los diez del grupo cabecero. Ruedan a buen ritmo y la diferencia con el pelotón solo se mueve en una dirección, la de ir en aumento. Se acerca a los cuatro minutos y medio al paso por Martinet, en la Cerdanya.
VERVAEKE, LÍDER DE LA MONTAÑA
Tras pasar en segundo puesto por el alto de Santigosa y liderar el grupo de fugados en la Collada de Toses, el belga Louis Vervaeke (Soudal Quick Step) ha pasado a ser el nuevo líder de la montaña de esta Vuelta.
LOS 10 ESCAPADOS
Además del ya mencionado Pablo Castrillo, están también en el grupo que marcha escapado Bruno Armirail, Jay Vine, Louis Vervaeke, Lorenzo Fortunato, Gianmarco Garofoli, Ramses Debruyne, Archie Ryan, James Shaw y Torstein Træen. Su adelanto sobre el pelotón supera ya los cuatro minutos.
LA MONTAÑA DE HOY
Los corredores han superado los dos primeros puertos de montaña de la etapa y les quedan por delante otros dos. El primero del día ha sido el de Santigosa, de tercera categoría; hace unos kilómetros han dejado atrás la Collada de Toses, de primera; y una vez entren en Andorra subirán primero La Comella, de segunda, para afrontar poco después la ascensión al alto de Pal, de primera categoría y en el que está situada la línea de meta.
10 POR DELANTE
Transcurrida la primera mitad de la etapa, marcha por delante un grupo de diez corredores, entre ellos el español Pablo Castrillo (Movistar). Ya en el descenso de la Collada de Toses, ruedan con un adelanto de 3'45'' sobre el pelotón.
SEXTA ETAPA
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo de la sexta etapa de la Vuelta a España. Primera jornada de gran montaña de esta edición, un recorrido de Olot a al alto de Pal, en Andorra, de 170'3 kilómetros y con cuatro puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría.
