Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 6 de Olot a Andorra, en vivo

LA MONTAÑA DE HOY

Los corredores han superado los dos primeros puertos de montaña de la etapa y les quedan por delante otros dos. El primero del día ha sido el de Santigosa, de tercera categoría; hace unos kilómetros han dejado atrás la Collada de Toses, de primera; y una vez entren en Andorra subirán primero La Comella, de segunda, para afrontar poco después la ascensión al alto de Pal, de primera categoría y en el que está situada la línea de meta.