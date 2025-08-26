EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 4 de Susa a Voiron, en vivo
Sigue en directo la etapa 4 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Susa y final en Voiron
Miquel Roca
La etapa 4 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy martes 26 de agosto entre Susa y Voiron, cuenta con un recorrido de 206,7 kilómetros y un desnivel positivo de 2.919 metros.
¡Otro abandono en La Vuelta!
Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) también se despide de LaVuelta 2025. Quinta baja de esta edición, el francés, que iba 10º en la clasificación general, no puede seguir en la carrera "por enfermedad".
Así ha sido el pistoletazo de salida en Susa
¿Cuál es el perfil de la etapa de hoy?
206,7 kilómetros de recorrido, un desnivel positivo de 2.919 metros y tres puertos puntuables dan forma a la etapa de hoy, que que parte desde Susa, Italia, para finalizar en la localidad francesa de Voiron. Consulta todos los detalles aquí.
¡ARRANCAMOS!
¡Muy buenas tardes! Todo preparado para dar comienzo a la narración en directo de la etapa 4 de la Vuelta a España.
