EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 3 de San Maurizio Canavese a Ceres, en vivo
Sigue en directo la etapa 3 de la Vuelta a España 2025, con inicio en San Maurizio Canavese y final en Ceres
Miquel Roca
La etapa 3 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy lunes 25 de agosto entre San Maurizio Canavese y Ceres, cuenta con un recorrido de 134,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.996 metros.
TERCERA ETAPA
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo de la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. Hoy, última etapa íntegra en tierras italianas, con salida en San Maurizio Canavese y llegada en Ceres. Un recorrido de 134'6 kilómetros con dos puertos de montaña, el Issiglio de segunda categoría y la subida a Ceres, de cuarta categoría y donde está situada la meta.
