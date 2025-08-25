Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 3 de San Maurizio Canavese a Ceres, en vivo

TERCERA ETAPA

¡Muy buenas tardes!

Bienvenid@s a la narración en directo de la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. Hoy, última etapa íntegra en tierras italianas, con salida en San Maurizio Canavese y llegada en Ceres. Un recorrido de 134'6 kilómetros con dos puertos de montaña, el Issiglio de segunda categoría y la subida a Ceres, de cuarta categoría y donde está situada la meta.