Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 2 de Alba a Limone Piemonte, en vivo
Sigue en directo la etapa 2 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Alba y final en Limone Piemonte
Miquel Roca
La etapa 2 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy domingo 24 de agosto entre Alba y Limone Piemonte, cuenta con un recorrido de 159,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.884 metros.
71 KM A META
Entra la etapa en un tramo en el que los tramos ascendentes se alternarán con los descendentes. Ninguno de las subidas es un puerto de montaña, que solo llegará en los últimos diez kilómetros para el final en alto, pero lo que viene antes de Limone Piemonte pondrá a prueba tanto la solidez de los cuatro escapados como las aspiraciones del pelotón.
74 KM A META
Transita el cuarteto cabecero por la ciudad de Cuneo. La carrera pasa por el bello centro histórico, con algunos pequeños tramos adoquinados.
77 KM A META
Se siguen entendiendo bien delante Sinuhé Fernández (Burgos), Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural) y Liam Slock (Lotto). Tras haber visto reducida la diferencia hasta poco más de un minuto cuando el pelotón ha apretado, la han vuelto a estabilizar cerca de los dos minutos.
LA LUCHA POR LOS PUNTOS
Así ha sido la lucha entre los cuatro escapados para sumar los puntos del Sprint intermedio de Busca.
PERFIL ENGAÑOSO
Aunque el perfil general de la etapa es llano y solo la llegada a Limone Piamonte está considerada un puerto de montaña, no son pocos los cambios de plano que deben afrontar hoy los corredores. Antes del Sprint intermedio han tenido ya un repechón de subida, y antes de la ascensión final les llegarán otros dos.
85 KM A META
La diferencia de los cuatro de cabeza ha vuelto a crecer y se acerca de nuevo a los dos minutos que ya tuvieron. Hubo entendimiento en cabeza del pelotón durante algunos kilómetros, pero en los últimos se ha invertido la tendencia y su ventaja vuelve a ir al alza.
JONAS VINGEGAARD
El danés Jonas Vingegaard, segundo en el reciente Tour de Francia, es el nombre propio más destacado de esta Vuelta. A la espera de las etapas en las que tratará de hacer valer su condición de favorito al triunfo final, de momento tiene tiempo de saludar a la cámara mientras rueda sobre su bicicleta.
SPRINT INTERMEDIO
Liam Slock ha sido el más rápido de los cuatro escapados en el Sprint intermedio de Busca por delante de Jakub Otruva, Sinuhé Fernández y Gal Glivar, por este orden. El belga del Lotto suma los 20 puntos para la clasificación por puntos. El maillot verde en este capítulo lo lleva hoy el neerlandés Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step).
93 KM A META
El cuarteto cabecero toma posiciones para disputarse los puntos del Sprint intermedio de Busca.
DÍA NUBLADO
El día ha amanecido nublado en el Piemonte. Ahora mismo no llueve por donde transita la carrera, pero los corredores ya han tenido que rodar anteriormente bajo una ligera lluvia y con el asfalto mojado. Día pues para no correr grandes riesgos por parte de los que optan a cosas importantes a tres semanas vista.
