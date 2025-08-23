EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 1 de Turín a Novara, en vivo
Sigue en directo la etapa 1 de la Vuelta a España 2025, con inicio en Turín y final en Novara
Albert Miranda
La etapa 1 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 23 de agosto entre Turín y Novara, cuenta con un recorrido de 186,1 kilómetros y un desnivel positivo de 1.337 metros.
ETAPA 1 VUELTA A ESPAÑA | TORINO-NOVARA
Una vez hechas todas las presentaciones, vamos a empezar a comentar la etapa de hoy. Hay una fuga compuesta por seis escapados, donde hay un ciclista español, Joel Nicolau de Caja Rural. Este mismo, es el que ha conseguido pasar primero por la pancarta de final de puerto. Esto conlleva que durante la etapa de mañana vestirá el maillot de la montaña. El primero de esta edición. Además, cabeza de carrera tiene una ventaja de 1'50", sobre el pelotón.
ETAPA 1 VUELTA A ESPAÑA | TORINO-NOVARA
Esta primera etapa de La Vuelta empieza en Italia. Concretamente en Torino y acabarán en Novara. No llegarán a España hasta el día 27. La primera jornada consta de 186 km. Tiene un perfil llano, con tan solo un puerto de 3ª categoría, a 125 km de meta.
ETAPA 1 VUELTA A ESPAÑA | TORINO-NOVARA
Este año el máximo favorito es Jonas Vingegaard. El bicampeón del Tour de Francia. El único ciclista que ha conseguido aguantar un poco el ritmo de Pogacar. Su competencia serán los dos ciclistas del UAE: Almeida y Juan Ayuso.
ETAPA 1 VUELTA A ESPAÑA | TORINO-NOVARA
¡Muy bueeenas tardeeess a todooss! Bienvenido al comienzo de La Vuelta Ciclista a España 2025. Es la 80ª edición y una de las más espectaculares. Es la tercera vez en toda la historia que la primera etapa acaba en llano. Ideal para los sprinters. Los favoritos son Philipsen y Pedersen. Hay que recordar que quien gane esta primera etapa vestirá el maillot rojo.
