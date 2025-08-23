Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 1 de Turín a Novara, en vivo

ETAPA 1 VUELTA A ESPAÑA | TORINO-NOVARA

Una vez hechas todas las presentaciones, vamos a empezar a comentar la etapa de hoy. Hay una fuga compuesta por seis escapados, donde hay un ciclista español, Joel Nicolau de Caja Rural. Este mismo, es el que ha conseguido pasar primero por la pancarta de final de puerto. Esto conlleva que durante la etapa de mañana vestirá el maillot de la montaña. El primero de esta edición. Además, cabeza de carrera tiene una ventaja de 1'50", sobre el pelotón.