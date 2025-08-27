EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: la contrarreloj de Figueres, en vivo
Sigue en directo la etapa 5 de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj por equipos con inicio y final en Figueres
Xavi Turu
La etapa 5 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércoles 27 de agosto en Figueres, cuenta con un recorrido de 24,1 kilómetros, un desnivel positivo de 86 metros y se disputará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos.
Estos son los horarios de salida y favoritos de la contrarreloj por equipos de La Vuelta a España 2025 en Figueres.
Buenas tardes y bienvenidos/as a este directo del contrarreloj de La Vuelta 2025
