Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: la contrarreloj de Figueres, en vivo

Sigue en directo la etapa 5 de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj por equipos con inicio y final en Figueres

El pelotón afronta hoy la etapa 5 de la Vuelta a España 2025

El pelotón afronta hoy la etapa 5 de la Vuelta a España 2025 / Javier Lizon

Xavi Turu

La etapa 5 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércoles 27 de agosto en Figueres, cuenta con un recorrido de 24,1 kilómetros, un desnivel positivo de 86 metros y se disputará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos.

