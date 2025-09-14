EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 21 entre Alalpardo y Madrid, en vivo
Sigue en directo la vigesimoprimera y última etapa de la vuelta entre entre Alalpardo y Madrid
Miquel Roca
La etapa 21 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy domingo 13 de septiembre y concluye la Ronda Española entre Alalpardo y Madrid, cuenta con un recorrido de 111,6 kilómetros y un desnivel positivo de 917 metros.
EL EQUIPO DEL CAMPEÓN
Los Visma-Lease a Bike con su jefe de filas y virtual ganador de la Vuelta. Cuando cruce la meta, Jonas Vingegaard se convertirá en el primer ciclista danés que gana la ronda ciclista española.
EN MARCHA
Los corredores han completado ya el tramo neutralizado tras salir de la localidad de Alalpardo. Como es propio del último día en las grandes rondas de tres semanas, se rueda a ritmo de paseo. Tiempo para las felicitaciones, los saludos, las bromas y las fotografías que inmortalizan a los ganadores de las diversas clasificaciones con sus maillots.
ÚLTIMA ETAPA
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo de la última etapa de La Vuelta 2025. Tras tres semanas y 21 etapas, la ronda ciclista española llega a Madrid, donde se coronará al danés Jonas Vingegaard como vencedor de esta edición. Un total de 111 kilómetros, los ocho primeros neutralizados, conforman esta última jornada de la carrera entre Alalpardo y Madrid.
