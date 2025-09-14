Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 21 entre Alalpardo y Madrid, en vivo

Sigue en directo la vigesimoprimera y última etapa de la vuelta entre entre Alalpardo y Madrid

Imagen de archivo de la Vuelta a España a su paso por la Plaza de Ciebeles de Madrid.

Imagen de archivo de la Vuelta a España a su paso por la Plaza de Ciebeles de Madrid. / Lavandeira / EFE

Miquel Roca

La etapa 21 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy domingo 13 de septiembre y concluye la Ronda Española entre Alalpardo y Madrid, cuenta con un recorrido de 111,6 kilómetros y un desnivel positivo de 917 metros.

