Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 21 entre Alalpardo y Madrid, en vivo

EN MARCHA

Los corredores han completado ya el tramo neutralizado tras salir de la localidad de Alalpardo. Como es propio del último día en las grandes rondas de tres semanas, se rueda a ritmo de paseo. Tiempo para las felicitaciones, los saludos, las bromas y las fotografías que inmortalizan a los ganadores de las diversas clasificaciones con sus maillots.