Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 20 entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, en vivo

Sigue en directo la vigésima etapa de la vuelta entre entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes / Lavandeira / EFE

Daniel González

La etapa 20 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 13 de septiembre entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, cuenta con un recorrido de 165,6 kilómetros y un desnivel positivo de 4.226 metros.

