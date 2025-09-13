EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 20 entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, en vivo
Sigue en directo la vigésima etapa de la vuelta entre entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada
Daniel González
La etapa 20 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 13 de septiembre entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, cuenta con un recorrido de 165,6 kilómetros y un desnivel positivo de 4.226 metros.
9 KM A META
¡Mikel Landa alcanza a Ciccone en la cabeza de carrera!
Quedan 6 kilómetros para coronar el puerto.
10 KM A META
Marc Soler ha terminado su relevo y Ciccone lidera en solitario la carrera.
COMIENZA EL PUERTO DE LA BOLA DEL MUNDO
¡Comienzan los 12,1 kilómetros del último puerto de la Etapa 20!
Los ciclistas comienzan la subida a la Bola del Mundo.
15 KM A META
Mikel Landa lidera la etapa en solitario con una ventaja de 16'' respecto al grupo perseguidor.
LOS COCHES, BLOQUEADOS EN LA CARRETERA
Los ciclistas han conseguido superar el tramo cortado por las manifestaciones, pero los coches comienzan a avanzar ahora.
MANIFESTANTES CORTAN LA CARRETERA
¡Un grupo de manifestantes han cortado la carretera al paso de la fuga!
Pero se ha podido abrir una brecha en un costado para que pasen los ciclistas. Se han vivido unos momentos de tensión al pasar, porque los manifestantes se han movilizado en dirección a los protagonistas. Por suerte, no han habido heridos.
22 KM A META
¡Viento a favor en este tramo para intentar alcanzar a la fuga!
23 KM A META
El grupo de Vingegaard sigue a 1'06''.
SIN SPRINT EN CERCEDILLA POR LAS PROTESTAS
La organización ha desviado la ruta para evitar las manifestaciones a la altura de Cercedilla.
27 KM A META
Ciccone, Landa, Bernal, Van der Lee y Armirail resisten en cabeza.
