Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 20 entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, en vivo

MANIFESTANTES CORTAN LA CARRETERA

¡Un grupo de manifestantes han cortado la carretera al paso de la fuga!

Pero se ha podido abrir una brecha en un costado para que pasen los ciclistas. Se han vivido unos momentos de tensión al pasar, porque los manifestantes se han movilizado en dirección a los protagonistas. Por suerte, no han habido heridos.