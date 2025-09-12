Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, en vivo

Sigue en directo la decimonovena etapa de la vuelta entre Rueda y Guijuelo

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes / Javier Lizón / EFE

Miquel Roca

La etapa 19 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy viernes 12 de septiembre entre Rueda y Guijuelo, cuenta con un recorrido de 161,9 kilómetros y un desnivel positivo de 1.517 metros.

