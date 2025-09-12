EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, en vivo
Sigue en directo la decimonovena etapa de la vuelta entre Rueda y Guijuelo
Miquel Roca
La etapa 19 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy viernes 12 de septiembre entre Rueda y Guijuelo, cuenta con un recorrido de 161,9 kilómetros y un desnivel positivo de 1.517 metros.
78 KM A META
Estabilizada ahora la diferencia de Otruba sobre el pelotón en los dos minutos. Se confirma la tendencia, atrás de vez en cuando aprietan para irlo teniendo cada vez más cerca, pero no ven necesario todavía ir decididamente a la caza del checo del Caja Rural.
82 KM A META
El aventurero Jakub Otruba ha tenido compañía fuera de la carretera durante algunos metros.
84 KM A META
Ahora sí que parece que en cabeza del gran grupo están decididos a ir a por Jakub Otruba, el adelanto del cual sigue bajando. Estamos aqui en el terreno de la relatividad. Si el checo acabara de saltar, diríamos que ya tiene 1'40' de ventaja. Como llegó a tener cuatro minutos, toca decir que ya solo tiene esta diferencia.
86 KM A META
Un gran factor explica la facilidad con la que Jakub Otruba se ha llegado a distanciar con cuatro minutos de adelanto sobre el pelotón, ahora reducidos a la mitad. El gran grupo ha rodado por debajo de la velocidad esperada, como lo prueba que la etapa marcha con unos veinte minutos de retraso sobre el horario previsto.
89 KM A META
Pues si antes hablamos de diferencia estable... Vuelve a aumentar el ritmo del pelotón, y lo nota Jakub Otruba viendo como su ventaja vuelve a caer, ahora no progresivamente sino en picado. En menos de cinco kilómetros ha pasado de los 2'45'' a los apenas dos minutos que ahora tiene el checo sobre el gran grupo.
92 KM A META
Sigue estable la diferencia en cabeza de Jakub Otruba, que ha pasado por Fontesaúco con 2'40'' de adelanto sobre el pelotón. Da la sensación que la rebaja de algo más de un minuto que le ha hecho el gran grupo es para tenerlo controlado a una distancia prudencial, pero no para ir a por él de inmediato. Como ha hecho el Arkea retirando de la fuga a Victor Guernalec, consideran que ya caerá por su propio peso la aventura del checo del Caja Rural.
94 KM A META
A punto de llegar a su fin la breve incursión del recorrido de la etapa en la provincia de Zamora. Al paso por Fuentesaúco, donde se encuentra ya Jakub Otruba, le seguirá la entrada a la provincia de Salamanca. Habrá sprint intermedio en la capital charra, 59 kilómetros antes de la llegada a la meta de Guijuelo.
97 KM A META
Pese a que la cadencia de peladelo de Jakub Otruba parece algo cansina y el ritmo en cabeza del pelotón parece ser alto, los números lo dejan solo en una apariencia. El checo del Caja Rural ha conseguido parar la progresiva disminución de su ventaja y la ha estabilizado ahora en los 2'45''
100 KM A META
Tras dejar atrás la localidad zamorana de Fuentelapeña, la etapa entra en sus últimos 100 kilómetros. Atención a un factor que podría tener su importancia: los abanicos. Los tramos largos de carretera en mitad de la llanura en los que sopla el viento pueden propiciar cortes en el pelotón.
101 KM A META
Parece que los hechos dan la razón por el momento a la decisión del Arkea con Guernalec. La diferencia de Otruba solo se mueve en una dirección, a la baja. El checo del Caja Rural ha perdido ya casi un minuto y medio de los cuatro que llegó a tener.
- La vuelta a casa de Bernardo Silva: 'Tengo muchas ganas de ficharlo en enero
- Los árbitros quitan la razón al Barça ante el Mallorca y Levante
- El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid
- Manolo González: 'Que van a silbar a Joan Garcia es una cuestión de sentido común
- El Al Nassr ataca de nuevo
- ¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? 'Estaban a mi nivel
- Comunicado oficial de la UEFA sobre el Villarreal-Barça en Miami
- ¡Campeones del Mundo! La Masia vuelve a demostrar que es la mejor academia