Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, en vivo

92 KM A META

Sigue estable la diferencia en cabeza de Jakub Otruba, que ha pasado por Fontesaúco con 2'40'' de adelanto sobre el pelotón. Da la sensación que la rebaja de algo más de un minuto que le ha hecho el gran grupo es para tenerlo controlado a una distancia prudencial, pero no para ir a por él de inmediato. Como ha hecho el Arkea retirando de la fuga a Victor Guernalec, consideran que ya caerá por su propio peso la aventura del checo del Caja Rural.