EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025, en directo hoy: etapa 18, contrarreloj individual en Valladolid
Sigue en directo la decimoctava etapa de la vuelta con la contrarreloj en Valladolid
Xavi Turu
La etapa 18 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy jueves 11 de septiembre en Valladolid, será una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros
Daan Hoole, uno de los grandes favoritos en el día de hoy, ya está sobre el asfalto también.
La salida de esta etapa 18 de La Vuelta se hizo de forma moderada con algunas banderas de Palestina en la salida y algunos silbidos en forma de protesta y descontento por la participación del equipo israelí en la competición.
¡Empieza la contrarreloj!
Pistoletazo de salida para que el neerlandés Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) empiece esta crono desde la Plaza de San Pablo.
Momentos previos a la etapa de hoy con un Dan Hoole listo para reventar la crono. El de Países Bajos poniéndose a punto para la salida.
¡En nada y menos esto ya arranca!
Hoy, etapa en Valladolid
Por el momento no hay incidentes en la localidad que saldrá esta crono.
Horarios de los favoritos
Este será el orden de salida para los máximos favoritos a llevarse la jornada de hoy, con un Filippo que irá a por todas saliendo en segunda posición a las 14:51 horas. Almeida y Vingegaard, saldrán prácticamente consecutivos.
Jornada de crono
Este jueves tenemos una etapa un tanto diferente. Día de contrarreloj individual con un Filippo Ganna que se puede postular como uno de los favoritos para llevarse esta jornada.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión para esta etapa 18 de La Vuelta. Hoy jornada de crono que se disputará íntegramente en Valladolid. Recordemos que por seguridad, desde la organización y autoridades competentes se realizó un cambio y la etapa pasó de 27 a 12,2 kilómetros de recorrido.
- El monumental cabreo de Raphinha
- Rashford puede pescar en el 'lío' Raphinha
- Está a un nivel brutal, es un extremo con el carácter de Puyol
- Desvelan todos los compromisos del Barça con el Spotify Camp Nou
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- El Bayern quiso fichar a Lamine y Gavi
- Las claves del 'Estilo Thiago': ¿por qué ha insistido tanto Flick en su regreso?
- Barcelona - Racing Club, en directo: resultado y goles en vivo de la final del Mundial sub-18