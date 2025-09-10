EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 17, entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero
Sigue en directo la decimoséptima etapa de la vuelta entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero
Xavi Turu
La etapa 17 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércoles 10 de septiembre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero, cuenta con un recorrido de 143,2 kilómetros y un desnivel positivo de 3.371 metros.
97 KM A META
Ya son 12 los escapados en cabeza de carrera que sacan al pelotón un margen de 1'45".
Primer intento de fuga con Pedersen, Kwiatkowski o Nicolau. La etapa 17 empieza rumbera.
De verse obligado a ello la organización, la de hoy sería la tercera vez que se viese obligado a un decisión similar tras las etapas de Bilbao, el pasado miércoles, y el Alto de Castro de Herville, el martes, ambas por las movilizaciones y protestas propalestinas que acompañan ya todos los días a la carrera.
El viento se añade a las amenazas de la Vuelta
El viento que azota en el Alto de El Morredero, en León, se ha añadido a las amenazas que se ciernen sobre la Vuelta a España, ya cada día amenazada por las protestas contra la participación del Israel-Premier Tech.
Poco antes de la salida, en el alto soplaban el viento a unos 50 km/h y la organización de la carrera se planea adelantar la meta a 5 km de la que debería ser la línea de llegada, en la localidad de Peñalba de Santiago.
Se ha iniciado ya el recorrido inicial de la etapa, con los 4.7 kilómetros de la salida neutralizada.
Los equipos se reúnen y acuerdan "parar" en ciertos escenarios por seguridad
Según informa 'AS', los equipos se han reunido este miércoles antes del inicio de la decimoséptima etapa y han decidido seguir con la Ronda Española, pero "parar" en el caso que sucedan situaciones que perjudiquen su seguridad.
Buenas tardes y bienvenidos/as a este directo de la etapa 17 de La Vuelta.
