Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 17, entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero

Sigue en directo la decimoséptima etapa de la vuelta entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes / Carlos Castro/Europa Press / Europa Press

Xavi Turu

La etapa 17 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércoles 10 de septiembre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero, cuenta con un recorrido de 143,2 kilómetros y un desnivel positivo de 3.371 metros.

Actualizar

TEMAS