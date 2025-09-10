Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 17, entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero

El viento se añade a las amenazas de la Vuelta

El viento que azota en el Alto de El Morredero, en León, se ha añadido a las amenazas que se ciernen sobre la Vuelta a España, ya cada día amenazada por las protestas contra la participación del Israel-Premier Tech.

Poco antes de la salida, en el alto soplaban el viento a unos 50 km/h y la organización de la carrera se planea adelantar la meta a 5 km de la que debería ser la línea de llegada, en la localidad de Peñalba de Santiago.