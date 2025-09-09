EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 16 entre Poio y Mos. Castro de Herville, en vivo
Sigue en directo la etapa 16 de La Vuelta a España entre Poio y Mos. Castro de Herville
Xavi Turu
La etapa 16 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy martes 9 de septiembre entre Poio y Mos. Castro de Herville, cuenta con un recorrido de 167,9 kilómetros y un desnivel positivo de 3.472 metros.
37 KM A META
Los cinco en cabeza tiene una diferencia con el pelotón de 7'08". Con estos tiempos todo apunta a que la etapa se decidirá entre los fugados y el resto de perseguidores.
La fuga, de la fuga
Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Brieuc Rolland y Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) colaboran con fuerza sobre sus perseguidores que tiene 21" de distancia. Soler no llegó a alcanzarlos y los chubasqueros vuelven a hacer acto de presencia.
41 KM A META
El quinteto de carrera vuelve a encarar un nuevo descenso con la lluvia, pese a que la carretera, en estos momentos, es un poco más ancha y eso ayuda a los corredores. Habrá que tener en cuenta que en pocos kilómetros se estrechará un poco más.
43 KM A META
¡¡Marc Soler se está estirando para llegar al grupo de fugados!!
Alto da Groba
Landa lo hizo en primera posición con la lluvia que cada vez hace más acto de presencia sobre la etapa de hoy.
50 KM A META
Rolland y Denz se unen a Bernal, Landa y Braz en la cabeza de carrera. Tienen 15 segundos sobre sus perseguidores ante un pelotón que está rodando a 6'18".
51 KM A META
El pelotón está pasando por la coronación del puerto y parece que está lloviendo más fuerte.
Alto da Groba
Landa fue el primero en coronar este puerto:
1. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) 10pts
2. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 6pts
3. Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) 4pts
4. Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) 2pts
5. Victor Guernalec (Aréa-B&B Hotels) 1pt
56 KM A META
La mayoría de los ciclistas ya han coronado el puerto y ahora se dirigen a un largo descenso que les llevará al esprint intermedio de Couso. Ojo con esta larga bajada que la carretera está algo mojada y puede ser peligroso para ellos.
56 KM A META
Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) se han juntado en cabeza de carrera en el último kilómetro de ascenso al Alto da Groba. Han coronado con una decena de segundos sobre el resto de la escapada.
