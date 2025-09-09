Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 16 entre Poio y Mos. Castro de Herville, en vivo

Sigue en directo la etapa 16 de La Vuelta a España entre Poio y Mos. Castro de Herville

El pelotón pasa ante la protetas propalestina durante la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España

El pelotón pasa ante la protetas propalestina durante la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España / EFE

Xavi Turu

La etapa 16 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy martes 9 de septiembre entre Poio y Mos. Castro de Herville, cuenta con un recorrido de 167,9 kilómetros y un desnivel positivo de 3.472 metros.

