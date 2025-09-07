EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 15 entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, en vivo
Sigue en directo la etapa 15 de La Vuelta a España entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos
Miquel Roca
La etapa 15 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy domingo 7 de septiembre entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, cuenta con un recorrido de 167,8 kilómetros y un desnivel positivo de 3287 metros.
NEUTRALIZADO EL GRUPO DE PHILIPSEN
Los que sí han arrojado ya la toalla han sido los siete corredores que rodaban en posición intermedia entre el numeroso grupo cabecero y el pelotón. Más cerca del segundo que del primero, el grupeto que tenía en Jasper Philipsen el nombre más destacado ha sido ya neutralizado por el pelotón.
EL PELOTÓN, A SU AIRE
Viendo que en la fuga, pese a ser muy numerosa, no hay nadie que inquiete en la general, el pelotón donde marchan Vingegaard, Almeida y los que ocupan puestos delanteros en la general se lo toma con mucha calma. Han permitido que la fuga se vaya ya a casi ocho minutos.
OBJETIVO MONTAÑA
Seguramente el objetivo de Jay Vine y Louis Vervaeke no era marcharse en solitario, sino sumar los puntos para la clasificación de la montaña en el alto de Barbeitos por el que acaban de pasar, con el australiano por delante del belga. El punto restante se lo ha llevado Nico Vinokourov, al frente del grupo perseguidor.
VINE Y VERVAEKE
Jay Vine y Louis Vervaeke se destacan por delante del grupo de cabeza de carrera. Ahora lideran el australiano y el belga, que han abierto un hueco de medio minuto sobre el resto de sus compañeros de fuga.
PELOTÓN PARTIDO
Transcurridos los primeros 50 kilómetros de la etapa, la situación de carrera dibuja dos grandes grupos. Marcha por delante uno de 47 corredores que se ha distanciado notablemente del pelotón en el que va el líder Jonas Vingegaard. La diferencia es de 7'20''. Un minuto por delante del pelotón se encuentra un grupeto de siete unidades.
EN EL TRAMO MONTAÑOSO
La etapa tiene dos puertos de montaña, ambos en el primer tercio de la etapa en el que se encuentran los corredores. Nada más tomar la salida han empezado a subir el de A Garganta, que ya han dejado atrás, y ahora se encuentran en la ascensión al alto de Barbeitos.
ETAPA 15
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo de la etapa 15 de la Vuelta. La ronda ciclista española viaja hoy de Asturias a Galicia, con un recorrido de 167'8 kilómetros que ha partido de A Veiga/Vegadeo y llegará a Monforte de Lemos.
