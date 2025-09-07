Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 15 entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, en vivo

Sigue en directo la etapa 15 de La Vuelta a España entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos

LAREDO (CANTABRIA), 04/09/2025.- El pelotón a la salida de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 este jueves en Laredo (Cantabria). El director del conjunto israelí, el navarro Oscar Guerrero, ha asegurado a EFE que seguirán en la Vuelta. EFE/Javier Lizón

Miquel Roca

La etapa 15 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy domingo 7 de septiembre entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, cuenta con un recorrido de 167,8 kilómetros y un desnivel positivo de 3287 metros.

