Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 14 entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo, en vivo

Sigue en directo la etapa 14 de La Vuelta a España entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo

Numeroso grupo en la escapada con 42 corredores para la etapa 12 de La Vuelta

Numeroso grupo en la escapada con 42 corredores para la etapa 12 de La Vuelta / @lavuelta

Miquel Roca

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 6 de septiembre entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo, cuenta con un recorrido de 135,9 kilómetros y un desnivel positivo de 3805 metros.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas