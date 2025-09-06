EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 14 entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo, en vivo
Sigue en directo la etapa 14 de La Vuelta a España entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo
Miquel Roca
La etapa 14 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy sábado 6 de septiembre entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo, cuenta con un recorrido de 135,9 kilómetros y un desnivel positivo de 3805 metros.
50 KM A META
Entra la etapa en sus últimos 50 kilómetros, con los dos platos fuertes de la jornada todavía por llegar. En siete kilómetros se iniciará la subida a San Lorenzo, para posteriormente afrontar un vertiginoso descenso y volver a apuntar hacia arriba en busca de la meta en lo alto de La Farrapona, en los Lagos de Somiedo.
MARC SOLER EN EL TENEBREO
Este ha sido el orden de paso por el alto del Tenebreo, de tercera categoría.
1- Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) 3 puntos
2- Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) 2 puntos
3- Johannes Staune-Mittet (Décathlon-AG2R La Mondiale) 1 punto
55 KM A META
Los movimientos en el grupo de delante no han hecho más que aumentar la diferencia rspecto al pelotón. Si había bajado un poco tras alcanzar los cinco minutos, en los últimos kilómetros ha vuelto a crecer exponencialmente y alcanza ya los 6'20''. Por detrás esperan a que lleguen San Lorenzo y la Farrapona para empezar su particular etapa.
58 KM A META
No se consolida la aventura por delante de Staune-Mittet y Van Dijk, que tras rodar solo un par de kilómetros por delante son engullidos de nuevo por el resto de escapados. Tras una amenaza de ruptura vuelven a rodar compactos los 24 corredores que conforman el grupo cabecero.
60 KM A META
En el descenso del Tenebreo se han destacado dos corredores por delante de sus compañeros de fuga. El noruego Johannes Staune-Mittet y el neerlandés Tim van Dijke son ahora cabeza de carrera con unos 15 segundos de adelanto sobre el resto del grupo, que por unos momentos se ha partido en dos mitades aunque parece que no va a perder la unidad.
62 KM A META
A punto de finalizar el descenso del primer puerto del día, los corredores apenas rodarán por el llano. Casi sin respiro la carretera volverá a apuntar hacia arriba, ya para ir a situarse al pie de los dos grandes puertos que se subirán en los últimos 40 kilómetros de la etapa, los de San Lorenzo y La Farrapona, donde está la llegada.
ALTO DEL TENEBREO
El grupo de cabeza corona el alto del Tenebreo e inicia ya el descenso. El pelotón se encuentra aun subiendo, por lo que se espera que en los próximos kilómetros la diferencia siga en aumento.
67 KM A META
Último kilómetro de ascensión antes de coronar el alto del Tenebreo. El primer puerto de la jornada no genera ninguna reacción en el gran grupo y la diferencia de los 24 de cabeza supera por primera vez los cinco minutos.
68 KM A META
Que la carretera apunte hacia arriba no perjudica a los 24 de delante, que por un trazado estrecho ruedan mejor que el gran grupo. Tras disminuir un poco, la diferencia vuelve a ir ahora en alza y se acerca de nuevo a los 4'30''
70 KM A META
El numeroso grupo cabecero se encuentra ya subiendo el alto del Tenebreo, el primer puerto de montaña de los tres que tiene esta etapa. Se trata de un tercera categoría, de 5'8 kilómetros de longutud de subida y un desnivel medio del 6'5%
