Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 14 entre Avilés y La Farrapona. Lagos de Somiedo, en vivo

En el descenso del Tenebreo se han destacado dos corredores por delante de sus compañeros de fuga. El noruego Johannes Staune-Mittet y el neerlandés Tim van Dijke son ahora cabeza de carrera con unos 15 segundos de adelanto sobre el resto del grupo, que por unos momentos se ha partido en dos mitades aunque parece que no va a perder la unidad.