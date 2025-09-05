EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 13 entre Cabezón de la Sal y L'Angliru, en vivo
Sigue en directo la etapa 13 de La Vuelta a España entre Cabezón de la Sal y L'Angliru
Xavi Turu
La etapa 13 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy viernes 5 de septiembre entre Cabezón de la Sal y L'Angliru, cuenta con un recorrido de 202,7 kilómetros y un desnivel positivo de 3964 metros.
51 KM A META
Respecto al pelotón, el que toma el mando es Mikel Azparren, que se pone al frente de la fila.
52 KM A META
Cavagna marca el ritmo para el grupo a la fuga en esta dura ascensión y lo hace trabajando en favor de su homólogo, Clément Braz Afonso. Ya solo quedan unas 15 unidades en la cabeza de carrera.
52 KM A META
La etapa de hoy sigue a un ritmo trepidante. Después de tres horas de jornada la velocidad continúa rozando los casi 50 km/h. En la subida a La Mozqueta, la fuga empieza a perder algún que otro corredor.
54 KM A META
¡Llega la montaña!
La fuga de Ivo Oliveira, Mads Pedersen, Jefferson Cepeda, Michel Hessmann, Tim van Dijke, Gianmarco Garofoli, Bob Jungels, Edward Planckaert, Antonio Tiberi, Roman Ermakov, Nickolas Zukowsky, David González, Nico Vinokourov, Clement Braz Afonso, Rémi Cavagna, Thomas Silva, Joel Nicolau, Anders Foldager, Léandre Lozouet, Pierre Thierry, Huub Artz, Kamiel Bonneu, Jonas Gregaard, José Luis Faura y Ethan Vernon empiezan la ascensión al Alto de La Mozqueta con 6,3 kilómetros de ascensión al 8,4% de desnivel medio y lo hacen con una ventaja de 3'45" sobre el pelotón.
58 KM A META
Los fugados vuelven a subir el ritmo y ponen una diferencia de 3'38" con un pelotón que sigue comandado por Visma.
Las postales de La Vuelta
Esta competición siempre nos deja unos maravillosos paisajes a cada etapa que pasa.
Vingegaard, lo tiene claro
Vingegaard en unas declaraciones durante esta mañana ante de iniciar la etapa: "Por supuesto, es una etapa que realmente me gustaría ganar. No diría que ‘la tengo’ que ganar, pero por supuesto me encantaría ganar hoy. Así quizás puedo dedicárselo a la vez a mi hijo y a mi hija. Será una etapa brutal. Todo el mundo lo dará todo, así que no quedará otra opción que dar lo mejor de mí, centrarme en mi esfuerzo y ver esto donde nos lleva. Sinceramente, esta es una subida especial y me gustan las cimas especiales. A la vez, es un puerto durísimo, así que es una relación de amor-odio".
72 KM A META
Día importante para el maillot rojo o lo que es lo mismo, jornada importante para Jonas Vingegaard. Veremos si hoy el ciclista danés da un paso al frente de cara a posicionarse en la competición y defender ese liderato.
73 KM A META
Intensifica el ritmo el pelotón que empieza a tirar millas para que la fuga no se distancia demasiado antes de llegar al Alto de la Mozqueta. La parroquia de delante mandan en esta jornada con 2'35".
77 KM A META
Se reduce también la diferencia entre los fugados y el pelotón, ahora es de 2'35". Tras 134 kilómetros de etapa, la fuga de Oliveira, Pedersen, Cepeda, Hessmann, Van Dijke, Jungels, Planckaert, Tiberi, Ermakov, Zukowsky, González, Vinokourov, Braz Afonso, Cavagna, Silva, Nicolau, Foldager, Lozouet, Thierry, Artz, Bonneu, Gregaard, Faura y Vernon siguen a su ritmo, pero con un segundo grupo perseguidor que no quiere quedarse muy atrás.
