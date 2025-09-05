Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 13 entre Cabezón de la Sal y L'Angliru, en vivo

Vingegaard, lo tiene claro

Vingegaard en unas declaraciones durante esta mañana ante de iniciar la etapa: "Por supuesto, es una etapa que realmente me gustaría ganar. No diría que ‘la tengo’ que ganar, pero por supuesto me encantaría ganar hoy. Así quizás puedo dedicárselo a la vez a mi hijo y a mi hija. Será una etapa brutal. Todo el mundo lo dará todo, así que no quedará otra opción que dar lo mejor de mí, centrarme en mi esfuerzo y ver esto donde nos lleva. Sinceramente, esta es una subida especial y me gustan las cimas especiales. A la vez, es un puerto durísimo, así que es una relación de amor-odio".