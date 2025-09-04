Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 12 entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en vivo

Sigue en directo y en vivo la duodécima etapa de La Vuelta a España entre Laredo y Los Corrales de Buelna

El pelotón durante la octava etapa de la Vuelta a España, este sábado entre Monzón (Huesca) y Zaragoza, en un recorrido de 163,5 kilómetros. EFE/Javier Belver

El pelotón durante la octava etapa de la Vuelta a España, este sábado entre Monzón (Huesca) y Zaragoza, en un recorrido de 163,5 kilómetros. EFE/Javier Belver / Javiler Belver / EFE

Xavi Turu

La etapa 12 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércols 3 de septiembre entre Laredo y Los Corrales de Buelna, cuenta con un recorrido de 144,9 kilómetros y un desnivel positivo de 2.393 metros.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas