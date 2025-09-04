Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 12 entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en vivo

Jornada de protestas

La etapa 11 de La Vuelta 2025 será recordada por el gran revuelo que tuvo en Bilbao. Con una fuerte presencia policial en línea de meta que obligó a la organización a suspender la llegada de los corredores y que la jornada acabara sin ganador, fueron numerosas las reacciones a lo sucedido a raíz de las protestas en favor del pueblo palestino. No os perdáis todo lo sucedido durante el día de ayer aquí.