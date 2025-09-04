Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 12 entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en vivo

EN DIRECTO
La etapa 12 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércols 3 de septiembre entre Laredo y Los Corrales de Buelna, cuenta con un recorrido de 144,9 kilómetros y un desnivel positivo de 2.393 metros.
116 KM A META
Son 18 corredores los que se han empezado a distanciar con nombres como Pedersen, Soler, Herrada, De la Cruz, Stefan, etc.
Jornada de protestas
La etapa 11 de La Vuelta 2025 será recordada por el gran revuelo que tuvo en Bilbao. Con una fuerte presencia policial en línea de meta que obligó a la organización a suspender la llegada de los corredores y que la jornada acabara sin ganador, fueron numerosas las reacciones a lo sucedido a raíz de las protestas en favor del pueblo palestino. No os perdáis todo lo sucedido durante el día de ayer aquí.
122 KM A META
Los corredores han completado los primeros 20 km de esta etapa de hoy y por el momento no hay ningún grupo que haya logrado escaparse en cabeza y distanciarse del pelotón.
Repaso a la etapa 11
Después de una jornada una tanto atípica en el día de ayer con La Vuelta a su paso por Bilbao y sin ganador por las protestas a favor de Palestina, os dejamos un breve repaso de lo más destacado de la etapa 11.
130 KM A META
Siguen los intentos de fuga, pero por el momento no se consolida ninguna escapada. A menos de unos 20 kilómetros los ciclistas tomarán la primera subida del día en el puerto de Alisas, de categoría 2.
¡Salida lanzada!
Momento en el que el pelotón tomó la salida lanzada en Laredo.
Situación actual de carrera
Hace apenas 10 minutos que ha empezado la etapa de hoy. Sin una fuga clara con los pocos kilómetros que llevamos de etapa, pero algunos corredores ya están buscando las primeras aventuras en solitario para consolidar la fuga.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión de La Vuelta 2025 con una etapa 12 que empezará en Laredo para finalizar en Los Corrales de Buelna con 144,9 kilómetros y 2393 metros de desnivel positivo darán forma a la duodécima jornada de la ronda española.
