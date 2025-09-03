EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 11 en Bilbao, en vivo
Sigue en directo y en vivo la undécima etapa de La Vuelta a España en Bilbao
Xavi Turu
La etapa 11 de La Vuelta a España 2025, que se disputa hoy miércols 3 de septiembre en Bilbao, cuenta con un recorrido de 157,4 kilómetros y un desnivel positivo de 3.185 metros.
112 KM A META
La fuga sigue a buen ritmo y mantiene ese minuto de diferencia con el pelotón. El maillot verde (Pedersen) y compañía tiran de esta etapa para encarar un nuevo puerto, esta vez el Balcón de Bizkaia, también de categoría 3.
Alto de Soluble
Este fue el momento en el que los tres corredores al mando de la etapa de hoy, llegaron a este puerto, de categoría 3.
119 KM A META
Mads Pedersen (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) y Orluis Aular (Movistar Team) han llegado al primer minuto de ventaja respecto al pelotón después de los primeros 35 km de la etapa.
121 KM A META
Los corredores están llegando a Mundaka y Visma-Lease a Bike toma el control del pelotón para neutralizar los contraataques. Por lo que hace a la fuga, ya tiene una ventaja de 50 segundos.
123 KM A META
Tras el paso por Sollube, el trío en cabeza saca 35 segundos al pelotón. Llegando a Bermeo, el grupo de Pedersen, Soler y Aular se mantienen en cabeza de carrera.
125 KM A META
Estos fueron los tres primeros corredores en pasar por el Alto de Sollube:
1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) 3pts
2. Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) 2pts
3. Orluis Aular (Movistar Team) 1pt
¡Acto protesta!
A pocos minutos del arranque de la etapa de hoy, se llevó a cabo una protesta por unos manifestantes propalestinos que cortaron la carretea durante la salida neutralizada. Tras unos minutos, se reanudó la etapa.
Reunion antes de la salida
Los representantes de cada equipo de esta Vuelta 2025 se reunieron minutos antes de la salida en Bilbao para intentar negociar la salida del equipo Israel de la competición.
Situación actual de carrera
Tras varios intentos de fugas, Pedersen, Soler y Aular se destacan cuando quedan menos de 2 kilómetros para llegar a la cima de Sollube.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión para una nueva jornada de La Vuelta 2025. Este miércoles nos vamos con la etapa 11 que se disputará íntegramente en Bilbao con 157,4 kilómetros y 3.185 metros de desnivel positivo. El pelotón tendrá que afrontar en el día de hoy a un recorrido sinuoso adornado con un total de siete puertos categorizados.
