EN DIRECTO
Vuelta a España 2025
Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 10 entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, en vivo
Sigue en directo y en vivo la décima etapa de La Vuelta a España entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua
Xavi Turu
La etapa 10 de la Vuelta a España 2025, que se disputa hoy martes 2 de septiembre entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, cuenta con un recorrido de 175,3 kilómetros y un desnivel positivo de 3.082 metros.
99 KM A META
¡¡Se acaba el intento de fuga!! Poco duró la escapada de los tres corredores. Romo y Van der Lee fueron cazados en primera instancia por el pelotón y, al poco tiempo, Vine también dio su brazo a torcer y no logro mantener el ritmo en solitario. Vuelve de nuevo esta etapa 10 sin fuga y con todo el grupo unido.
100 KM A META
Matteo Jorgenson (Visma) ha tenido que detenerse por unos handicaps con su bicicleta.
103 KM A META
Ya son 20 segundos de margen para los tres escapados de hoy. La carrera acaba de pasar un terreno ascendente camino de Lerga. Vine, Romo y Van der Lee se marchan en solitario...
105 KM A META
¡¡Ojo que tenemos a los primeros fugados del día!! Vine, Romo y Van der Lee se escapan y buscan su aventura en solitario con unos quince segundos de diferencia con el pelotón.
Breve repaso a la etapa 9
Tras una pequeña jornada de descanso durante el día de ayer, el domingo sí que hubo etapa. Este es un pequeño resumen de lo más destacado que nos ofreció la jornada 9 de la Vuelta.
110 KM A META
Todos los ciclistas ya se han incorporado al pelotón tras la caída, con un Raúl García Pierna que también lo hace progresivamente para unirse a la cola del grupo. El asfalto ofrece ahora una bajada y varios corredores buscan su momento para atacar e intentar alguna que otra escapada.
110 KM A META
Hoy no tenemos fuga y el pelotón sigue agrupado después de 60 kilómetros de etapa.
Situación actual de carrera
Hace apenas menos de 10 minutos ha habido una numerosa caída en el pelotón con, al menos, una decena de corredores que se han visto afectados. Todos los partícipes de la caída reprenden la marcha menos el español Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels), que ha sido atendido por los servicios médicos de carrera.
¡¡MUY BUENAS TARDES A TOD@S!!
Arrancamos esta retransmisión para una nueva jornada de la Vuelta 2025. Hoy será la décima etapa que partirá desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva para finalizar en lo alto del Larra-Belagua en un total de 175,3 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de 3.082 metros.
