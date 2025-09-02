Vuelta a España 2025 hoy, en directo: etapa 10 entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, en vivo

99 KM A META

¡¡Se acaba el intento de fuga!! Poco duró la escapada de los tres corredores. Romo y Van der Lee fueron cazados en primera instancia por el pelotón y, al poco tiempo, Vine también dio su brazo a torcer y no logro mantener el ritmo en solitario. Vuelve de nuevo esta etapa 10 sin fuga y con todo el grupo unido.