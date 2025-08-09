Vuelta a Burgos 2025 hoy, etapa reina: horario, recorrido, perfil y dónde ver la ascensión a Lagunas de Neila por TV y online con Mikel Landa

La Vuelta a Burgos 2025 cierra el telón hoy sábado 9 de agosto con la disputa de la última de las cinco etapas de la presente edición, que partirá desde Bodega Cillar de Silos para finalizar en la cima de Lagunas de Neila.

La ronda burgalesa tendrá el mejor colofón final con la etapa 5, la reina de la presente edición. Con 138 kilómetros de recorrido y cuatro puertos puntuables, uno de ellos de categoría especial, la competición se despide con una jornada de alta montaña.

El pelotón afronta hoy la etapa más corta de la Vuelta a Burgos, pero a su vez la más desafiante. El punto álgido del día se encuentra en los últimos kilómetros, en los que se encadenan las ascensiones al Alto de Rozavientos (1ª categoría, 3,5 km al 9,3%) y a Lagunas de Neila (categoría especial, 6,5 km al 9,2%).

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la última etapa de la Vuelta a Burgos 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025?

¿Cuál es el perfil de la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025?

El perfil de la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025 / VCB

¿A qué hora empieza la etapa 5 de la Vuelta a Burgos 2025?

Horario de salida : 13:12 horas (CET).

: 13:12 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:45 horas (CET).

¿Dónde ver la Vuelta a Burgos 2025 gratis por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen la Vuelta a Burgos 2025 se podrán ver en abierto por TV a través de Teledeporte, que conectará su emisión a partir de las 15:00 horas (CET). Del mismo modo, la carrera se podrá seguir online y en directo a través de RTVE Play.

Otras opciones alternativas para seguir la ronda burgalesa son los canales autonómicos Castilla y León Televisión, La 8 Burgos y EITB, cuyas respectivas retransmisiones también arrancarán a las 15:00 horas (CET).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas de la Vuelta a Burgos 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.