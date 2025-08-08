Vuelta a Burgos 2025 hoy, etapa 4: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y online con Mikel Landa

La Vuelta a Burgos 2025 sigue adelante hoy viernes 8 de agosto con la disputa de la penúltima etapa de la presente edición, que partirá desde Burpellet para finalizar en Regumiel de la Sierra.

La etapa 4 de la ronda burgalesa cuenta con un recorrido de 162 kilómetros y la presencia de dos puertos categorizados que dan forma a una etapa de media montaña en la que las emociones se concentrarán en el tramo final.

Si bien es cierto que el perfil de la etapa presenta una constante quebrada, los últimos 40 kilómetros serán los más determinantes. El último tramo del día, en el que el pelotón atravesará la Sierra de la Demanda, alberga las ascensiones puntuables a Alto del Collado (5,2 km al 3,9%) y a Alto del Cargadero (7,7 km al 3,3%), en las que los más valientes podrían agenciarse la victoria.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025?

¿Cuál es el perfil de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025?

El perfil de la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025 / VCB

¿A qué hora empieza la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025?

Horario de salida : 12:53 horas (CET).

: 12:53 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:45 horas (CET).

¿Dónde ver la Vuelta a Burgos 2025 gratis por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen la Vuelta a Burgos 2025 se podrán ver en abierto por TV a través de Teledeporte, que conectará su emisión a partir de las 15:00 horas (CET). Del mismo modo, la carrera se podrá seguir online y en directo a través de RTVE Play.

Otras opciones alternativas para seguir la ronda burgalesa son los canales autonómicos Castilla y León Televisión, La 8 Burgos y EITB, cuyas respectivas retransmisiones también arrancarán a las 15:00 horas (CET).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas de la Vuelta a Burgos 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.