Vuelta a Burgos 2025 hoy, etapa 3: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV y online con Mikel Landa

La Vuelta a Burgos 2025 sigue adelante hoy jueves 7 de agosto con la disputa de la tercera de sus cinco etapas, que partirá desde San Pedro de Cardeña para finalizar en Valpuesta.

La ronda burgalesa alcanza su ecuador de la presente edición y, para celebrarlo, la montaña está de regreso para no marcharse hasta el final de la última etapa. 185 kilómetros de recorrido y cuatro puertos categorizados dan forma a una jornada que puede comenzar a marcar las diferencias en la general.

De todas las dificultades montañosas que figuran a lo largo del recorrido del día, el Puerto de Orduña apunta a ser la más determinante. Su dificultad (1ª categoría, 8 km al 7,6%), sumada a su cercanía a meta, apuntan a premiar a los valientes que se atrevan a lanzar un ataque en sus empinadas rampas.

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025 por televisión y online en España.

¿Cuál es el recorrido de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025?

¿Cuál es el perfil de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025?

El perfil de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025 / VCB

¿A qué hora empieza la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025?

Horario de salida : 12:07 horas (CET).

: 12:07 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 16:45 horas (CET).

¿Dónde ver la Vuelta a Burgos 2025 gratis por TV en España?

En España, las 5 etapas que componen la Vuelta a Burgos 2025 se podrán ver en abierto por TV a través de Teledeporte, que conectará su emisión a partir de las 15:00 horas (CET). Del mismo modo, la carrera se podrá seguir online y en directo a través de RTVE Play.

Otras opciones alternativas para seguir la ronda burgalesa son los canales autonómicos Castilla y León Televisión, La 8 Burgos y EITB, cuyas respectivas retransmisiones también arrancarán a las 15:00 horas (CET).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 5 etapas de la Vuelta a Burgos 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.