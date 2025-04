Dónde ver la Vuelta a Asturias 2025: opciones para no perderte la carrera

La Vuelta a Asturias 2025 ha comenzado sin retransmisión televisiva en España, algo que ha generado sorpresa y frustración entre los aficionados. Pero que no haya televisión no significa que no puedas seguir la carrera. Aquí te damos todas las opciones para vivirla en directo y online.

La carrera asturiana, que celebra su edición número 100, no se podrá ver en directo en Radiotelevisión España (RTVE), Eurosport, ni en plataformas como GCN+.

Según la organización, no se ha alcanzado ningún acuerdo por los altos costes de producción televisiva y la baja rentabilidad publicitaria para medios nacionales. Solo emitirán Teledeporte y RTPA un resumen de la etapa del día a última hora del día.

La primera etapa con final en Llanes se la adjudicó Steff Cras, por delante del catalán Marc Soler. Ambos son dos de los grandes candidatos al triunfo final al adquirir ya un minuto de ventaja sobre el resto.

Cómo seguir la Vuelta a Asturias online

En redes sociales, puedes seguir la carrera a través de la cuenta oficial de la Vuelta a Asturias en X. Además, desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Vuelta a Asturias con la crónica de las etapas y las clasificaciones actualizadas día a día.

La Nueva España, medio de comunicación asturiano de Prensa Ibérica, también lo cubre a diario.

¿Por qué seguir esta edición?

Porque el recorrido y los participantes lo merecen:

Más de 600 km en cuatro etapas con perfiles montañosos espectaculares.

en cuatro etapas con perfiles montañosos espectaculares. Subidas míticas como el Fitu, la Tornería, la Colladiella o Carabanzo .

. Figuras destacadas como Marc Soler, Iván García Cortina, Antonio Pedrero o Steff Cras .

. Presencia de equipos WorldTour como UAE Emirates o Movistar Team.

La Vuelta a Asturias 2025, a pesar de ser centenaria, no tendrá cámaras de TV, pero sí emoción, montaña y talento. En un contexto de digitalización y seguimiento online, es posible vivir la carrera casi en directo con los recursos adecuados.