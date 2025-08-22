La Vuelta 2026 saldrá de Mónaco con una crono

La Vuelta a España 2026 saldrá de Mónaco con una contrarreloj "entre 8 y 12 km" que unirá el ciclismo con la Fórmula 1, ya que transitará en parte por el circuito de velocidad, según explicaron los responsables del Comité organizador.

Christian Tornatore, Sir Gary Verity y Nicolas Roche, del Comité Organizador de Mónaco 2026 y Kiko García, director técnico de La Vuelta, se encargaron de explicar una parte del proyecto que todavía está en pleno proceso de estudio.

Las fechas de la Vuelta 2026 serán del 22 de agosto al 13 de septiembre, comenzará con una contrarreloj corta y al día siguiente la carrera pasará a territorio francés, para disputar varias etapas aún sin determinar.

"No se utilizará solo el circuito de Fórmula 1 para la crono, pero abarcará gran parte del recorrido. Queremos que sea una prueba bonita, que nos de visibilidad y que enseñe bien el Principado". La idea, aún en estudio, es que el kilometraje esté entre los 8 y 12 km.

Queda pendiente la presentación oficial de la salida de la Vuelta 2026, donde se detallarán los pormenores del lanzamiento de la carrera, que será la séptima de la ronda fuera de sus fronteras naturales en toda su historia.