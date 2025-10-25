La Vuelta 2026 comenzará con una crono de 9,6 kms en Mónaco, con guiño al circuito de F1

La Vuelta 2026 comenzará en Mónaco con una contrarreloj de 9,6 kilómetros que saldrá en la Plaza del Casino y finalizará en el Boulevard Albert I, según informó a través de un comunicado oficial Unipublic.

A diez meses del inicio de la carrera, el comité organizador, en un acto celebrado en el One Monte-Carlo, desveló el recorrido de la primera etapa de la Vuelta que ganó en su última edición el danés Jonas Vingegaard.

El Príncipe Alberto II de Mónaco, presente en el acto, declaró que a través de La Vuelta el Principado puede demostrar que es capaz de organizar competiciones deportivas:

"Tenemos la oportunidad de mostrar al mundo otra faceta de nuestro país, orientado a la promoción del deporte llamado popular, en su sentido más noble. Acoger La Vuelta es mucho más que una celebración del deporte, de sus atletas y del rendimiento en una disciplina de gran exigencia".

"Es un símbolo de apertura y proyección para nuestro país que, recuerdo, es en este año 2025 la Capital Mundial del Deporte", agregó el Príncipe Alberto II de Mónaco.

Javier Guillén, director general de La Vuelta, resaltó la idoneidad del Principado para acoger la salida de la competición:

"Mónaco es sinónimo de excelencia deportiva y de capacidad organizativa. Aquí se celebran algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con el Gran Premio de Fórmula 1 como joya de la corona. Iniciar La Vuelta en este escenario es un honor y una garantía de éxito para todos".

La salida oficial de La Vuelta 25 en Mónaco arrancará el jueves 20 de agosto con la presentación de equipos, que será el prólogo a la contrarreloj individual de 9,6 kilómetros el sábado 22 del mismo mes.

El trazado, informó la organización, será integramente en territorio monegasco e incluirá muchos lugares del Principado: la Plaza del Casico con el Hotel Paris y el Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque (que será atravesado por los ciclistas), el Estadio Louis II y la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.

El domingo 23 tocará el turno de la salida de la segunda etapa desde Mónaco. En esta jornada, el arco de salida estará situado en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardin Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.