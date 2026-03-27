Vueling presenta su avión personalizado con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona

Barcelona ya cuenta los días para acoger el Grand Départ del Tour de Francia 2026. La Ciudad Condal se vestirá de gala para transformarse en el escenario del pistoletazo de salida de la carrera por excelencia del calendario ciclista y de uno de los eventos más esperados del año en el mundo del deporte.

Con motivo de este histórico acontecimiento, Vueling ha presentado un avión personalizado con la imagen del Tour de Francia este viernes 27 de marzo en el aeropuerto de Barcelona - El Prat. En el diseño destaca la presencia de cuatro ciclistas luciendo los cuatro maillots que reparte la competición para los líderes de las cuatro categorías, con el corredor que luce el prestigioso maillot amarillo de líder encabezando el grupo.

Este Airbus A320, que lucirá el lema "la etapa más rápida Barcelona-París" en referencia a las dos ciudades protagonistas del próximo Tour y a dos de los destinos más representativos de Vueling, estará operativo desde este mismo viernes, por lo que cualquier usuario de la aerolínea podría llevarse una grata sorpresa en su próximo viaje.

El avión personalizado de Vueling con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona / Dani Barbeito

El acto de presentación del avión personalizado de Vueling contó con la presencia de Sandra Hors, Directora de Comunicaciones de Vueling, David Escudé, Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona y Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, además del director del Tour de Francia Christian Prudhomme y del cinco veces ganador de la 'Grande Boucle' Miguel Induráin como invitados estrella.

Christian Prudhomme y Miguel Induráin acapararon los focos en el la presentación del avión de Vueling con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona / Dani Barbeito

Barcelona y París, dos mercados clave

Con este patrocinio, Vueling reafirma su papel como motor económico y de conectividad entre Barcelona y París, donde es líder en el traslado de pasajeros entre ambas ciudades así como en las conexiones Francia-España. En Barcelona-El Prat, la aerolínea cerró el ejercicio 2025 consolidando su liderazgo transportando de 22,7 millones de pasajeros.

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Vueling conecta la ciudad con más de 100 destinos, alrededor de 80 internacionales. Esta solidez en el mercado español se replica en Francia, donde París-Orly se ha consolidado como su base internacional más relevante, situándose como la segunda aerolínea más importante de este aeropuerto.