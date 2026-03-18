Vueling se convierte en aerolínea oficial del Gran Départ del Tour de Francia Barcelona 2026

Vueling ha anunciado hoy miércoles su patrocinio como aerolínea oficial del Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026, la prestigiosa salida oficial de la 113ª edición de la carrera ciclista más importante del mundo, que tendrá lugar del 4 al 6 de julio de 2026. Por primera vez, Barcelona acogerá el inicio oficial de la prueba, consolidando a la ciudad y Cataluña como referentes internacionales en deporte.

El acuerdo permite a la compañía estrechar sus lazos con dos de sus mercados principales: Barcelona y París. Uno de los hitos más esperados de este patrocinio será la presentación de un avión personalizado con la imagen oficial de la competición. El acto, que tendrá lugar en el aeropuerto de Barcelona - El Prat el viernes 27 de marzo, contará con la presencia del director del Tour, Christian Prudhomme, así como de otras instituciones locales. El avión portará el diseño del Grand Départ en el exterior de la aeronave, un Airbus 320 que se convertirá en un embajador aéreo de la prueba ciclista por toda Europa.

Entre el 2 y el 6 de julio, la compañía dinamizará un espacio interactivo en el Fan Park, situado en el mismo Arc de Triomf de Barcelona, donde los aficionados podrán disfrutar de distintas actividades. La aerolínea también lanzará un desafío para la comunidad ciclista local, donde los usuarios que completen el reto optarán a experiencias VIP para el Grand Départ y l’Étape du Tour 2026. Además, Vueling participará también en las etapas de Barcelona, Tarragona y Granollers-Les Angles.

Barcelona y París, dos mercados clave

Con este patrocinio, Vueling reafirma su papel como motor económico y de conectividad entre Barcelona y París, donde es líder en el traslado de pasajeros entre ambas ciudades así como en las conexiones Francia-España. En Barcelona-El Prat, la aerolínea cerró el ejercicio 2025 consolidando su liderazgo transportando de 22,7 millones de pasajeros.

Vueling conecta la ciudad con más de 100 destinos, alrededor de 80 internacionales. Esta solidez en el mercado español se replica en Francia, donde París-Orly se ha consolidado como su base internacional más relevante, situándose como la segunda aerolínea más importante de este aeropuerto.