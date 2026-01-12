Ciclismo
Así será la Volta a la Comunitat Valenciana: recorrido, perfiles y fechas
Consulta el perfil, el recorrido y la fecha de cada una de las 5 etapas que dan forma a la próxima edición de la Volta a la Comunitat Valenciana
La Volta a la Comunitat Valenciana inicia la cuenta atrás para su esperado pistoletazo de salida. Una vez realizada la presentación oficial de las cinco etapas que componen la carrera, ya solo queda esperar a principios de febrero, momento en el que echará a rodar una de las primeras grandes pruebas por etapas del calendario ciclista.
La presente edición de la Volta a la Comunitat Valenciana arrancará el miércoles 4 de febrero desde Segorbe para finalizar el próximo domingo 8 de febrero con la llegada a la Marina de Valencia. La carrera repartirá protagonismo entre las tres provincias valencianas, con una etapa en Castellón, dos en Alicante y otras dos en Valencia.
Con 600,5 kilómetros de recorrido repartidos a lo largo de 5 etapas, la Volta a la Comunitat de este año promete emoción a raudales. La prueba valenciana combinará puertos de montaña con llegadas al sprint, además de una contrarreloj diseñada para especialistas que apunta a ser el principal foco de atención.
Esta contrarreloj supone el escenario perfecto para Remco Evenepoel, la gran estrella del elenco de participantes. El flamante fichaje del Red Bull-BORA se desplazará hasta 'La Terreta' con el objetivo de añadir el trofeo de campeón de la Volta a la Comunitat a sus vitrinas, objetivo del que el ruso Alexander Vlasov le privó en 2022.
¿Cuál es el perfil de las 5 etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana?
Etapa 1. 4 de febrero. Segorbe - Torreblanca (160 km)
Etapa 2. 5 de febrero. Carlet - Alginet (17,5 km, CRI)
Etapa 3. 6 de febrero. Orihuela - San Vicente (158 km)
Etapa 4. 7 de febrero. La Nucía - Teulada (172 km)
Etapa 5. 8 de febrero. Bétera - Valencia (93 km)
Cada día, tras cada una de las 5 etapas que conforman la Volta a la Comunitat Valenciana, podrás consultar en SPORT todas las clasificaciones actualizadas con los resultados de los favoritos y de los ciclistas españoles.
