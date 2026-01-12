Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será la Volta a la Comunitat Valenciana: recorrido, perfiles y fechas

Consulta el perfil, el recorrido y la fecha de cada una de las 5 etapas que dan forma a la próxima edición de la Volta a la Comunitat Valenciana

Remco Evenepoel, el gran reclamo de la presente edición de la Volta a la Comunitat Valenciana

Alberto Teruel

Barcelona

La Volta a la Comunitat Valenciana inicia la cuenta atrás para su esperado pistoletazo de salida. Una vez realizada la presentación oficial de las cinco etapas que componen la carrera, ya solo queda esperar a principios de febrero, momento en el que echará a rodar una de las primeras grandes pruebas por etapas del calendario ciclista.

La presente edición de la Volta a la Comunitat Valenciana arrancará el miércoles 4 de febrero desde Segorbe para finalizar el próximo domingo 8 de febrero con la llegada a la Marina de Valencia. La carrera repartirá protagonismo entre las tres provincias valencianas, con una etapa en Castellón, dos en Alicante y otras dos en Valencia.

Con 600,5 kilómetros de recorrido repartidos a lo largo de 5 etapas, la Volta a la Comunitat de este año promete emoción a raudales. La prueba valenciana combinará puertos de montaña con llegadas al sprint, además de una contrarreloj diseñada para especialistas que apunta a ser el principal foco de atención.

Esta contrarreloj supone el escenario perfecto para Remco Evenepoel, la gran estrella del elenco de participantes. El flamante fichaje del Red Bull-BORA se desplazará hasta 'La Terreta' con el objetivo de añadir el trofeo de campeón de la Volta a la Comunitat a sus vitrinas, objetivo del que el ruso Alexander Vlasov le privó en 2022.

Remco Evenepoel afronta la contrarreloj del Campeonato de Europa 2025 como gran favorito

¿Cuál es el perfil de las 5 etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana?

Etapa 1. 4 de febrero. Segorbe - Torreblanca (160 km)

El perfil de la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

Etapa 2. 5 de febrero. Carlet - Alginet (17,5 km, CRI)

El perfil de la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

Etapa 3. 6 de febrero. Orihuela - San Vicente (158 km)

El perfil de la etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

Etapa 4. 7 de febrero. La Nucía - Teulada (172 km)

El perfil de la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

Etapa 5. 8 de febrero. Bétera - Valencia (93 km)

El perfil de la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

Cada día, tras cada una de las 5 etapas que conforman la Volta a la Comunitat Valenciana, podrás consultar en SPORT todas las clasificaciones actualizadas con los resultados de los favoritos y de los ciclistas españoles.

