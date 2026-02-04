Volta Comunitat Valenciana 2026: recorrido, favoritos, equipos y dónde ver por TV y en directo

La Volta a la Comunitat Valenciana 2026 levanta el telón este miércoles 4 de febrero con una primera etapa entre Segorbe y Torreblanca y lo hace con un nombre que acapara todos los focos: Remco Evenepoel. El belga, campeón del mundo de contrarreloj y doble campeón olímpico, parte como el gran favorito para conquistar la 77ª edición.

La prueba valenciana, que se disputará hasta el domingo 8 de febrero con final en la Marina de València, reunirá a 18 equipos y 126 corredores, con una participación de lujo: hasta nueve escuadras UCI WorldTeam como Bahrain-Victorious, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar, Red Bull-BORA-hansgrohe, Soudal Quick-Step o UAE Emirates-XRG, entre otras.

Recorrido y etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026

El recorrido, con 600 kilómetros repartidos en cinco jornadas, ofrece un menú completo: una etapa inicial propicia para velocistas, la crono para especialistas, jornadas de media montaña y una etapa reina el sábado entre La Nucía y Teulada Moraira, con cinco puertos que pueden marcar diferencias antes del desenlace final entre Bétera y València.

Etapa 1 (miércoles 4/02): Segorbe – Torreblanca | 160 km

Jornada de apertura con final nervioso pese a su etiqueta “para velocistas”. La organización avisa: habrá que llegar bien colocado al tramo decisivo, con la subida inédita al Alto de los Madroños y las cuestas de Oropesa, que pueden “descolgar” sprinters puros si el ritmo es alto. Ideal para un sprint reducido o para que equipos potentes endurezcan buscando cortes.

El perfil de la etapa 1 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

Etapa 2 (jueves 5/02): Carlet – Alginet | CRI 17,5 km

Vuelve la contrarreloj individual con un trazado “de oficio”: primera parte técnica, cambios de ritmo y rotondas, antes de un repecho de unos 3 km situado aproximadamente a 8 km de meta, con bajada rápida posterior hacia Alginet. Día marcado para abrir diferencias reales en la general.

El perfil de la etapa 2 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

Etapa 3 (viernes 6/02): Orihuela – Sant Vicent del Raspeig | 158 km

Etapa partida en dos: primeros 100 km muy llanos, propicios para fuga “de control”, y parte final más selectiva. El punto táctico es el Puerto de Tibi (2ª) en el tramo decisivo (la previa oficial lo sitúa a unos 35 km de meta), con terreno posterior que puede romper la persecución y dejar un sprint de grupo reducido si los equipos de la general aprietan.

El perfil de la etapa 3 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

Etapa 4 (sábado 7/02): La Nucía – Teulada Moraira | 172 km (etapa reina)

La gran pantalla de la Volta: cinco puertos y alrededor de 3.300 m de desnivel acumulado. El guion apunta a desgaste continuo con nombres propios: el Alto del Miserat (1ª) lejos de meta (la organización lo destaca como “terrorífico”), y un final que debería decidirlo todo en Cumbres del Sol (1ª), coronado a unos 12 km de la llegada.

En la lista de ascensiones señaladas también aparecen Coll de Rates (2ª), Alto de Sorells (3ª) y Alto de La Fustera (3ª), con un paso previo no puntuable por Tárbena. Día para escaladores… y para líderes que lleguen con dudas.

El perfil de la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

Etapa 5 (domingo 8/02): Bétera – València | 93 km

Cierre corto y explosivo, con una novedad que lo cambia todo: el Port del Garbí aparece a unos 40-45 km de meta. Si hay batalla, puede dinamitar la general (ataques de lejos y persecuciones desordenadas); si se sube a bloque y sin ambición, la Volta puede volver al sprint en València.

El perfil de la etapa 5 de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / VCV

Evenepoel y el resto de favoritos

El belga Remco Evenepoel llega en un momento dulce tras brillar en la Challenge Mallorca, donde se adjudicó tres triunfos parciales, y afronta la carrera con una oportunidad perfecta para imponer su potencia, especialmente en la contrarreloj individual de 17 kilómetros entre Carlet y Alginet, señalada como uno de los puntos decisivos de la general.

Pero la batalla no será sencilla. Entre sus principales rivales aparecen el portugués João Almeida, segundo en la última Vuelta a España, el danés Mads Pedersen, siempre peligroso en llegadas rápidas, y el belga Cian Uijtdebroeks, ganador del Tour del Porvenir 2022 y una de las grandes apuestas del Movistar.

Remco Evenepoel, el gran reclamo de la presente edición de la Volta a la Comunitat Valenciana / Associated Press/LaPresse

El pelotón también contará con nombres destacados como el eritreo Biniam Girmay, vencedor de etapas en Tour y Giro, o el español Iván Romeo, actual campeón de España en ruta, dispuesto a aprovechar el escaparate valenciano.

Dónde ver la Volta a la Comunitat Valenciana por TV y online

En España, la Volta a la Comunitat Valenciana podrá seguirse en directo por televisión a través de Eurosport, la cadena que ofrecerá la retransmisión completa de las cinco etapas de la ronda valenciana. Como es habitual, la cobertura se centrará en los momentos decisivos de cada jornada.

Además, la carrera también estará disponible en streaming online mediante HBO Max, plataforma que incluye la señal en directo de Eurosport y que permite seguir la competición desde cualquier dispositivo.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en esta edición de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026.