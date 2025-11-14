La Volta Ciclista a Catalunya confirma todas sus sedes

La Volta Ciclista a Catalunya ya ha confirmado todas sus sedes del recorrido de las ediciones masculina y femenina del 2026, que vuelven a celebrarse con el apoyo del Departament d'Esports. Las dos pruebas contarán con la participación de los mejores equipos del mundo y estrellas reconocidas de este deporte.

La prueba masculina, en su 105ª edición, se celebrará del 23 al 29 de marzo de 2026. La organización ha hecho públicos todos los puntos de salida y llegada de las siete etapas, que volverán a reunir en Catalunya los mejores equipos y ciclistas del panorama internacional.

El trazado incluirá tres finales en altura, varias sedes inéditas y un itinerario exigente y variado que recorrerá buena parte de la geografía catalana. Paralelamente, la Volta femenina también ha revelado las tres etapas que disputará el 19, 20 y 21 del mes de junio, con la participación de algunos de los mejores equipos femeninos del mundo.

Con todas las localidades de salida y llegada confirmadas, la próxima edición de la Volta volverá a situar Catalunya en el centro de la atención ciclista mundial del 23 al 29 de marzo. La carrera, integrada en el calendario UCI World Tour, vive un momento de plenitud gracias a los éxitos deportivos y organizativos de los últimos años, que la consolidan entre las pruebas más prestigiosas del panorama internacional.

Figuras de primer nivel como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel o Primož Roglič ya han dejado en los últimos años momentos memorables en los puertos catalanes. Ahora, el reto continúa: la organización trabaja para que la Volta a Catalunya 2026 vuelva a hacer vibrar al mundo del ciclismo.

Cuando faltan cinco meses para la celebración de la prueba, la organización apuesta por un recorrido exigente y diverso que atravesará la geografía catalana de norte a sur y de la costa a la alta montaña, incorporando sedes hasta ahora inéditas.

Una de ellas es Mont-roig del Camp, que acogerá la salida de la tercera etapa en un itinerario por la Costa Daurada que culminará en Vila-seca. La próxima edición también estará marcada por los tres finales en altura, Vallter, el retorno a Coll de Pal 45 años después y la muy esperada ascensión a Queralt, dos escenarios llamados a ser decisivos en la lucha por la general.

Todos los detalles del recorrido exacto, así como el kilometraje, los puertos de montaña o los esprints intermedios se darán a conocer en la presentación oficial que tendrá lugar a principios de 2026.

Recorrido de la 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya Etapa 1. Lunes 23 de marzo: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols Etapa 2. Martes 24 de marzo: Figueres - Banyoles Etapa 3. Miércoles 25 de marzo: Costa Daurada (Mont-roig del Camp – Vila-seca) Etapa 4. Jueves 26 de marzo: Mataró – Vallter Etapa 5. Viernes 27 de marzo: La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal Etapa 6. Sábado 28 de marzo: Berga – Queralt Etapa 7. Domingo 29 de marzo: Barcelona – Barcelona

3ª Volta a Catalunya, prueba femenina: del 19 al 21 de junio 2026

Paralelamente, la prueba femenina ya tiene configurado el recorrido de su tercera edición por etapas. La prueba incluida dentro del calendario internacional 2.1 ha configurado un trazado formado por etapas que incluirán una exigente etapa de montaña en la segunda jornada:

Recorrido de la 3ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya Etapa 1. Viernes 19 de junio: Santa Susanna- Santa Susanna Etapa 2. Sábado 20 de junio: Sant Vicenç de Castellet – La Molina Etapa 3. Domingo 21 de junio: Mataró – Barcelona

El consejero de Deportes, Berni Álvarez, destaca la importancia de la prueba centenaria a nivel internacional: “Con el apoyo del Gobierno en la edición masculina y femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, apostamos para dar continuidad a un acontecimiento deportivo de relevancia mundial que posiciona Catalunya como una potencia deportiva de primer nivel”. Según el consejero, “en el marco del proyecto Esport360, es clave celebrar pruebas como la Volta, que es más que una competición ciclista y un espectáculo deportivo. Es sinónimo de cohesión social y territorial, economía, turismo y proyección de país al mundo, así como un ejemplo de la reconocida capacidad organizativa del sistema deportivo catalán“.

El secretario general del Departament d'Esports, Abel Garcia, afirma que “el 2026 será un año muy especial para el ciclismo catalán, con la mirada puesta en las tres etapas iniciales del Tour de Francia en tierras catalanas”. “Antes de esta gran cita, disfrutaremos de la Volta Ciclista a Catalunya, con la 105ª edición masculina y la 3ª femenina, un acontecimiento que es patrimonio del deporte catalán y un orgullo del país. Porque mantiene viva la afición por el ciclismo en nuestra casa, permite ver de bien cerca las grandes figuras mundiales de este deporte y refuerza Catalunya como un destino ciclista de referencia”, concluye.

Por su parte, el presidente de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, Rubèn Peris, subraya que “en el 2026 volveremos a tener una Volta a Catalunya espectacular, tanto en su edición masculina como femenina. Prepararemos escenarios exigentes para que los ciclistas puedan brillar y el público vibrar”. “Quiero agradecer muy especialmente el apoyo de la Generalitat de Catalunya, Diputaciones, poblaciones de salida y llegada y de paso, y a los patrocinadores por su apoyo, puesto que con ellos seguimos haciendo camino para ofrecer la mejor Volta posible”, declara.