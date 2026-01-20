La Volta a Catalunya reúne a 17 equipos World Tour y confirma la presencia de estrellas como Vingegaard, Evenepoel, Almeida y Pidcock

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 ya empieza a oler a semana grande. La organización confirmó un pelotón de auténtico WorldTour para su 105ª edición, que se disputará del 23 al 29 de marzo con salida en Sant Feliu de Guíxols y final en Barcelona. Serán 23 equipos y más de 160 corredores en liza, con 17 formaciones UCI WorldTeam y una lista de estrellas que coloca la ronda catalana en el radar del mejor ciclismo mundial desde el primer día.

Entre los nombres ya avanzados aparecen Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour, y Remco Evenepoel, campeón olímpico, ex campeón del mundo y ganador de la Vuelta. Dos perfiles distintos, dos maneras de correr… y un mismo escenario ideal para medir fuerzas a las puertas de la primavera.

A su alrededor, la nómina de aspirantes crece con escaladores y ‘vueltómanos’ como João Almeida, que ya sabe lo que es asomarse al podio en Catalunya, y con piezas llamadas a agitar la carrera como Florian Lipowitz o Mikel Landa, a la espera de que el goteo de confirmaciones siga subiendo el listón en las próximas semanas.

La Volta también presume de músculo colectivo: estarán 17 de los 18 WorldTeams del pelotón internacional, con una alineación de lujo en la salida. Figuran equipos habituales en las grandes citas como UAE Team Emirates XRG, Team Visma | Lease a Bike, Soudal Quick-Step, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, EF Education-EasyPost, Decathlon CMA CGM, Groupama-FDJ, Alpecin-Premier Tech, Bahrain Victorious, Team Jayco Alula, Uno-X Mobility, XDS Astana Team, además de Lotto Intermarché y NSN Cycling Team.

Jonas Vingegaard, durante la concentración del Visma en La Nucia. / VISMA TEAM

Pidcock, entre los convocados

En la segunda división, la carrera contará con seis UCI ProTeams, encabezados por el Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team de Tom Pidcock, con plaza asegurada por ranking deportivo. El británico, campeón olímpico y mundial de BTT y ya consolidado como estrella en carretera, ha incluido la Volta en su calendario como uno de los grandes focos de su temporada. En su estructura, además, aparece un detalle con acento local: presencia catalana en la plantilla, con nombres como David De la Cruz y Marcel Camprubí.

Las invitaciones completan un bloque ProTeam con especial protagonismo español: Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma y Euskaltel-Euskadi, habituales en la prueba, además de la novedad del joven equipo norteamericano Modern Adventure Pro Cycling, que se estrena este año en la categoría.

Vingegaard, en la imagen promocional de su equipo / Visma

Una Volta de primer nivel

Con el listón competitivo por las nubes y un recorrido diseñado para el espectáculo, la Volta 2026 volverá a jugar una de sus cartas clásicas: la montaña. La edición presenta tres llegadas en alto en una semana de siete etapas que promete movimientos, ambición y jerarquías en juego. No es casualidad: los últimos ganadores reflejan el nivel de la carrera, con Primoz Roglic imponiéndose en 2023 y 2025 y Tadej Pogacar coronándose en 2024.

Marzo está lejos… pero Catalunya ya tiene forma de gran cita.