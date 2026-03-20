La Volta a Catalunya se exhibe ante el mundo: 190 países seguirán en directo la 105ª edición

Todo está listo para que la Volta Ciclista a Catalunya 2026 levante el telón. La 105ª edición de la histórica prueba catalana arrancará este lunes 23 de marzo en Sant Feliu de Guíxols, escenario de salida y llegada de la primera etapa, y bajará el telón el domingo 29 de marzo en el emblemático circuito de Montjuïc, en Barcelona.

Una semana de competición, grandes nombres y máxima exigencia deportiva que volverá a colocar a la carrera catalana en el escaparate mundial. La Volta no solo reunirá a algunos de los mejores equipos y ciclistas del panorama internacional, sino que además contará con una proyección mediática de primer nivel, con retransmisión en directo en 190 países de los cinco continentes.

La dimensión internacional de la prueba queda reflejada en una estructura de difusión que alcanzará a 42 operadores y plataformas digitales, con 18 emisores en directo y tres agencias internacionales de noticias encargadas de amplificar las imágenes de la carrera en todo el planeta. La comercialización de los derechos televisivos corre a cargo de ASO, organizadora del Tour de Francia, un dato que refuerza todavía más el peso específico de la Volta dentro del calendario ciclista.

En España, la carrera podrá seguirse a través de Televisió de Catalunya —por medio de Esport3 y TV3—, Teledeporte y Eurosport, mientras que todas las etapas también se ofrecerán en directo en MAX, la plataforma digital de Eurosport. La cobertura será amplia y constante, con dos horas de emisión en directo en cada una de las siete etapas.

Novedades

La edición de este año también presenta novedades en el mapa televisivo europeo. La prueba se verá en RTBF Tipik, en Bélgica, y en TNT Sports, en el Reino Unido. Además, la danesa TV2 Danmark volverá a realizar un seguimiento exhaustivo de la carrera y desplazará un equipo sobre el terreno para seguir de cerca a Jonas Vingegaard, uno de los grandes reclamos de esta edición.

Porque la Volta 2026 contará con un cartel de enorme nivel. Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia, debutará en la ronda catalana como gran cabeza de cartel. Junto a él estará Remco Evenepoel, campeón del mundo contrarreloj y ya conocedor de la carrera, en la que fue segundo en 2023.

También figuran nombres como Thomas Pidcock, campeón olímpico y mundial de mountain bike; João Almeida; o Florian Lipowitz, tercero en la última edición del Tour.

Más allá de Europa, la carrera también tendrá una fuerte presencia internacional gracias a operadores como beIN Sports Asia, con difusión en diez países asiáticos; SBS, en Australia; J Sports, en Japón; Claro Sports, en Latinoamérica; Caracol TV, en Colombia; NBC Sports, en Estados Unidos; y Abu Dhabi Media, en Oriente Medio.

La expectación alrededor de la Volta también se medirá sobre el terreno. Más de 200 periodistas acreditados de todo el mundo seguirán una carrera que, un año más, confirma su peso dentro del calendario internacional de marzo y su capacidad para captar la atención global.

La Volta se prepara para una nueva edición con el pelotón de élite, una ruta exigente y el foco mediático del ciclismo mundial apuntando directamente a Catalunya.