Vingegaard revienta la Volta en Pal

Siete kilómetros en solitario, instantes en los que subía a 30 por hora, sin nadie haciéndole sombra, como sucedió en la París-Niza, candidato al triunfo de este sábado en la etapa reina de la Volta, la carrera que reventó Jonas Vingegaard en Pal para iniciar el camino victorioso hacia el triunfo final en Barcelona. No hay nada que hacer. Es el mejor a años luz del resto de corredores siempre y cuando Tadej Pogacar no esté en la plantilla de la carrera.

Son dos bestias a las que es imposible neutralizar durante toda la temporada, sea donde sea. Primero y segundo del Tour, desde 2021, y salvo sorpresa tan monumental como la Sagrada Família donde se presentará la ronda francesa el 2 de julio, así acabarán en París después de tres semanas de competición. Antes, llegará el Giro con Vingegaard como único candidato a la victoria. Así respira el ciclismo contemporáneo y la Volta no ha sido la excepción.

Clasificación de la etapa. / EP

Remco Evenepoel es una maravilla como corredor, un luchador incansable, pero su terreno de exhibición no es la alta montaña donde sólo mantuvo un comportamiento digno en la Vuelta 2022 que ganó con Enric Mas como principal oponente y en el Tour de 2024 donde acabó tercero tras la pareja imbatible. Y, por desgracia, da la sensación de que no sólo mejora en las grandes cuestas, sino que empeora. Y la Volta, Pal, en concreto, no fue la excepción. No será una sorpresa que el alemán Florian Lipowitz, tercero en 2025, se convierta realmente el jefe de filas del Red Bull del flamenco en la Grande Boucle.

Discreción local

También se vio en la ascensión a Pal lo que se reconfirma poco a poco. Si no corre Juan Ayuso, el resto de las figuras españolas están a años luz de pelear, ya no por la victoria que siempre será de Pogacar o Vingegaard, sino por los puestos de honor, aunque es cierto que Mas (llegó a 1.45 de Vingegaard) acaba de superar una importante lesión en la mano y Mikel Landa (a 1.51 del danés) no había corrido nada hasta la Volta. Carlos Rodríguez también se hundió de forma abrupta en Pal donde entregó más de cuatro minutos.

Clasificación general. / EP

Soplaba el viento en Bagà por donde pasó Vingegaard protegido por los compañeros de equipo. No tenía prisa por intentar sentenciar la Volta antes de tiempo. Seguramente ya la habría dejado muy tocada en Vallter, si no se cancela la ascensión del jueves por el mal tiempo. “Intentaré también ganar la etapa del sábado”, anunció después de la victoria. Buscará el triunfo porque ya lo logró Pogacar en Santa Maria de Queralt, tras superar el nuevo mito de Pradell. Fue hace dos años y Vingegaard no quiere ser menos.

Victorias entre dos

Si uno gana carreras de un día (Strade Bianche y Milán-San Remo), el otro, el nuevo líder de la ronda catalana, se impone en pruebas de una semana, a principio de mes en la París-Niza y ahora, en la Volta, con Felix Gall, ciclista austríaco, segundo de la general a 57 segundos.

Y porque, además, se dio un buen trompazo Tom Pidcock, que nunca ha destacado como escalador de postín. Salvó en la bajada de Sobirana el tremendo precipicio por el que se despeñó la bici. Adiós a la pelea de la general para llegar a la cumbre de Pal a casi media hora de Vingegaard.

La sexta etapa de la Volta, considerada como la reina de esta edición. / LA VOLTA

Tampoco ha empezado la temporada Joâo Almeida, el número tres del UAE tras Pogacar e Isaac del Toro, como el pie correcto. Ayuso no lo dejó ganar en el Algarve de su querido Portugal y en la Volta falló en la primera gran subida como líder del conjunto de los Emiratos. Entregó dos minutos a Vingegaard.

"No me encontraba bien"

“He ganado pese a que no me encontraba muy bien al inicio de la subida”, dijo el danés en la meta. Pues menos mal que creyó no pedalear fino porque si no la que organiza habría hecho historia en Pal.

Entraba el viento, vale, pero fue para él una subida cómoda porque agradables son para el astro de Dinamarca todas las carreras si Pogacar anda lejos. ¡Es tanta la diferencia! Tanta que ellos parecen dos elegidos y el resto ciclistas que luchan por sobrevivir y sentirse orgullosos de sí mismos viendo quién es el que llega primera detrás de ellos. En Pal fue Gall, en Queralt, tras la penitencia de Pradell, todo está abierto… para ver quién hace segundo a la estela de Vingegaard.