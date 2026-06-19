Paula Blasi: "Se me hace raro que pueda ser el ídolo de alguien”

-Hace dos años disputó la Volta como una más en el pelotón y ahora regresa como la principal figura de la carrera.

- No haber estado el año pasado -es la tercera edición de la ronda catalana femenina- era algo que me dolía porque yo soy catalana y fue la primera ronda por etapas que corrí. Y eso que me caí en la primera etapa, lo que me entristeció mucho. Recuerdo en 2025 estar entrenando por los parajes donde se disputa la carrera. Yo vivo en Llívia y conozco las subidas, como La Molina, adonde llegamos el sábado. Me ponía a llorar al pensar que no estaba en la carrera. Por eso, a principio de año le dije a mi equipo: ‘ponedme el calendario que penséis, pero quiero estar en la Volta. No me la toquéis’. Y aquí estoy. Lo he conseguido.

-Pues, menos mal, que al ajustar el calendario no le tocaron la Vuelta, que ganó. Allí empezó todo.

-Eso también estaba claro. Corría la Volta, pero también iba a la Vuelta. En el Angliru estuve como en una nube. Nunca había subido un puerto tan difícil como aquel. El día antes se me ocurrió decir que allí no iba a necesitar mucho desarrollo para ascender el puerto. No veas la de gente que me escribió: “¿cómo dices eso? Si es el puerto más duro que hay”. ¡No lo vuelvo a subir nunca más!

-¿Tenía ídolos de pequeña?

- Lo primero que se me viene a la cabeza es la típica imagen de julio de la que todos hablan: el Tour llega en la hora de la meditación. Yo me sentaba en el sofá al lado de mi padre y al poco se echaba la siesta mientras la tele daba las imágenes de la carrera. Yo no sabía nada, ni de equipos, ni de tácticas y sólo conocía tres nombres: Alberto Contador, Alejandro Valverde y Chris Froome. Pero ni sabía lo que era el Tour, ni el Tourmalet. Lo único que el primero de la clasificación vestía de amarillo y poca cosa más.

-Porque fue futbolista, atleta, triatleta y duatleta antes que ciclista.

- Empecé con el fútbol porque he tenido la suerte de ser muy buena físicamente. En el fútbol me ponían de extremo, corría por la banda y centraba. Hasta me enfrentaba a la portera rival en el cuerpo a cuerpo y marcaba. Era muy buena corriendo, pero lo de controlar bien el balón ya se me complicaba más. Yo estaba en el Levante las Planas C, pero veía cómo tocaban el balón las del equipo A y aquello era otro nivel, aunque es cierto que llevaba poco tiempo con el fútbol.

45acd197 1396 44c1 abd3 5ff0bc190fb8 source aspect ratio default 0 x800y355 / -

-En el fútbol femenino es donde ahora están las principales estrellas deportistas españolas y catalanas, pero a nivel individual ya empieza a destacar Paula Blasi.

-A mí se me hace raro que pueda ser el ídolo de alguien. Yo sólo sigo viendo a la Paula a la que le gusta el deporte y hasta se me olvida cuando estoy corriendo que llevo una cámara al lado por lo que debo controlar, a veces, lo que digo porque me están grabando. Y esto lo estoy aprendiendo poco a poco. Pero llegar a ser una Alexia Putellas se me hace extraño, lo ves como un imposible.

-Pero gana la Vuelta y todo cambia.

-Yo no soy mucho de seguir las redes sociales, pero cuando vi que hasta me felicitaba el presidente Sánchez me dije, “¿qué está pasando aquí? Pero si soy yo la protagonista”.

-Pues hace unas semanas un diario tan prestigioso como el ‘New York Times’ ofrecía unas cifras endemoniadas y millonarias de lo que podían llegar a pagarle.

-Sí, sí, lo vi. En el fondo me hace muy feliz que digan esas cosas porque yo he crecido todavía en una generación en la que resultaba extraño que una niña de diez años, en 2013, dijera en la escuela que quería ser deportista profesional. ¿En la primaria? Te miraban raro. Y si añadías que deseabas ser futbolista, te recalcaban: “¿estás segura? Haz algo de lo que puedas vivir”. Y ahora, igual, a estas niñas de 10 o 15 años, les dicen “mira es Paula, la catalana”. Es la hostia. Y estoy viviendo de la bici, de lo que me gusta. Si hace dos años cuando le dije a mi madre que quería ser ciclista me dijo que vale, pero que terminase antes la carrera (Blasi es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte). Ahora estas niñas verán que sí es posible estudiar y a la vez perseguir un sueño.

-¿Ha cumplido el de conocer a Tadej Pogacar?

-Aunque corremos en el mismo equipo somos dos estructuras totalmente diferentes. Sólo coincidimos en otoño en una presentación conjunta. Saludé a Tadej, pero no sabía quién era yo.

-Si sigue en el UAE igual el año que viene les hacen fotos juntos, porque después de la Volta viene el Tour.

-Vaya fenómeno. Va a ganar todas las etapas que quiera en el Tour. Yo quiero ir en agosto con la idea de dar caña a Demi Vollering porque soy muy luchadora. Si puedo darle un poco de guerra y ponerle las cosas difíciles para mí ya será una primera victoria porque ahora ataca y se va sola como Pogacar. Pero a ver si la pongo un poco nerviosa. Cada carrera es un mundo, pero obviamente entreno para poder estar con ella, pero hasta que no esté en el tú a tú no sabré mi estado real. En julio me concentraré en altitud, en Andorra, porque tengo claro que en las carreras que he ganado después de la Vuelta no estaban las mejoras figuras.