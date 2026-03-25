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Ciclismo

Cancelada la subida de la Volta a Catalunya a Vallter por viento y frío

La cuarta etapa de la prueba queda reducida a 149 kilómetros y la meta se instalará en Camprodon

Imagen de los escapados en la Volta

Imagen de los escapados en la Volta / @VoltaCatalunya

Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Vila-seca

La organización de la Volta ha cancelado a última hora de la tarde de este miércoles la ascensión a Vallter debido a las inclemencias del tiempo.

El parte era sencillamente aterrador: temperaturas bajo cero, sensación térmica por encima de 10 bajo cero y ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora.

En estas condiciones era un suicidio deportivo mantener la etapa y una condena innecesaria hacia los corredores.

La cuarta etapa quedará reducida a un final en la localidad de Camprodon, parecido a lo que ocurrió, también por tiempo adverso, en la edición de la Volta de 2018, en una jornada recortada en la que se impuso el corredor belga Thomas de Gendt.

La salida en Mataró se retrasa a las 13.05 horas y sólo se afrontarán las subidas previas a Parpers (puerto de tercera categoría) y Sant Feliu de Codines, de segunda. El recorrido queda reducido a 149 kilómetros.

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La previsión para el viernes, llegada a Pals, mejora y en principio, al igual que el sábado en Queralt, las dos siguientes etapas de montaña no están en riesgo.

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