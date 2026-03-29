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CICLISMO

Andrés Iniesta, espectador de lujo en la última etapa de la Volta Catalunya

Andrés Iniesta, exjugador del FC Barcelona, cortó la cinta inaugural de la Volta a Catalunya 2026 como representante del NSN Cycling Team, equipo vinculado a su proyecto deportivo

Andrés Iniesta cuenta con su propia colección de cartas de Panini

Andrés Iniesta cuenta con su propia colección de cartas de Panini / Alejandro García / EFE

SPORT.es

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La Volta a Catalunya 2026, una de las pruebas más prestigiosas del calendario WorldTour, ha vivido hoy uno de sus momentos más emotivos y especiales. La competición, que durante días ha mostrado grandes duelos deportivos, culmina hoy tras una ceremonia de inauguración simbólica en la última etapa, presidida por figuras destacadas del deporte.

Andrés Iniesta, legendario excentrocampista de la Selección Española y el Barcelona, fue el encargado de cortar la cinta inaugural como representante especial del NSN Cycling Team, la escuadra WorldTour vinculada al proyecto deportivo y empresarial que él cofundó y que compite este año en la Volta. Su presencia en este acto simboliza la estrecha relación entre el deporte y su apuesta por el ciclismo profesional.

Este momento fue acompañado por varias personalidades del ciclismo español e internacional como Christian Prudhomme, director del Tour de Francia y una de las voces más reconocidas del ciclismo en Europa, Perico Delgado, leyenda del ciclismo español y David Escudé,Regidor de Barcelona.

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Este gesto, el de cortar la cinta, sirve también como reconocimiento a la implicación de Iniesta y de su equipo NSN en el ciclismo actual, donde ya han obtenido victorias de etapa importantes durante esta Volta a Catalunya y han generado expectación entre aficionados de toda España.

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