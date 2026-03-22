Volta a Catalunya 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver gratis por TV y en directo

La Volta Ciclista a Catalunya 2026, una de las citas más esperadas del calendario ciclista tanto a nivel nacional como internacional, tendrá su pistoletazo de salida este lunes 23 de marzo. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras catalanas para apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años ha sido monopolizado por los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic.

La 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya, que se celebra del 23 al 29 de marzo de 2026, llevará a los participantes de Sant Feliu de Guíxols a Montjuïc, pasando por un recorrido en el que predomina la montaña y en el que destacan 3 finales en alto, siendo la del Coll del Pal la más desafiante.

Como cada año, los mejores corredores del pelotón acudirán a la cita catalana, destacando por encima del resto la presencia de las dos grandes estrellas del ciclismo con permiso de Pogacar. Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel parten como grandes favoritos para conquistar la Volta a Catalunya, con Joao Almeida y Tom Pidcock como principales opositores. Tambien destaca la presencia del tercer clasificado del pasado Tour de Francia Florian Lipowitz, que remará al lado de Remco para intentar brindarle la victoria al Red Bull-BORA.

Vingegaard, gran reclamo junto a Evenepoel de la Volta a Catalunya 2026 / Team Visma

¿Cuál es el recorrido de la Volta a Catalunya 2026?

El recorrido de La Volta a Catalunya 2026 / MARC CREUS

El perfil de las 7 etapas de la Volta a Catalunya 2026

Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols (172 km)

El perfil de la etapa 1 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 11:40 horas (CET)

11:40 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:00 horas (CET)

Etapa 2: Figueres - Banyoles (167 km)

El perfil de la etapa 2 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 12:50 horas (CET)

12:50 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:59 horas (CET)

Etapa 3: Mont-roig del Camp – Vila-seca (159 km)

El perfil de la etapa 3 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 13:40 horas (CET)

13:40 horas (CET) Hora llegada aproximada: 17:27 horas (CET)

Etapa 4: Mataró - Vallter (173 km)

El perfil de la etapa 4 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 12:45 horas (CET)

12:45 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:58 horas (CET)

Etapa 5: La Seu d’Urgell - La Molina/Coll de Pal (155 km)

El perfil de la etapa 5 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 11:40 horas (CET)

11:40 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:00 horas (CET)

Etapa 6: Berga - Queralt (158 km)

El perfil de la etapa 6 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 12:50 horas (CET)

12:50 horas (CET) Hora llegada aproximada: 16:59 horas (CET)

Etapa 7: Barcelona – Barcelona (95 km)

El perfil de la etapa 7 de la Volta Ciclista a Catalunya 2026 / Volta Catalunya

Hora salida: 11:50 horas (CET)

11:50 horas (CET) Hora llegada aproximada: 13:59 horas (CET)

¿Dónde ver la Volta a Catalunya gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Volta a Catalunya se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En Catalunya, los canales autonómicos TV3 y Esport 3 también ofrecen la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Volta Catalunya 2026 son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda catalana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.